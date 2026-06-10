Increíble, pero cierto: una boleta para el partido entre Colombia y Portugal en Miami cuesta desde $7 hasta $200 millones

En su séptima participación mundialista, la Selección Colombia tendrá uno de sus partidos más históricos (en el papel) en los mundiales ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien probablemente juegue su último Mundial. El duelo se llevará a cabo el próximo 27 de junio en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium) y podrá definir al líder del grupo K si los partidos terminan acorde a la lógica.

Para este duelo la boletería se agotó desde hace meses; sin embargo, la reventa oficial (autorizada por FIFA) tiene algunos boletos disponibles hasta el momento; eso sí, no son para nada económicos. Las entradas oscilan entre los 2.833 dólares (aproximadamente 7 millones de pesos) y los 51.000 dólares (200 millones aprox). Sin duda, este compromiso es de los más apetecidos, pero muchos fanáticos consideran exagerado su precio para ser un partido de primera ronda. Cabe destacar que para la final, por ejemplo, la entrada más barata no baja los 10.000 dólares ($38 millones).