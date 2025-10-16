Colombia Sub 17 sueña con una gran gesta en el Mundial de Marruecos, este domingo debuta ante España

En la que será la séptima presentación de Colombia en el Mundial Sub-17, las dirigidas por Carlos Paniagua esperan ratificar el buen Sudamericano que realizaron y tratar de ser protagonistas en la cita de Marruecos.
Las colombianas, que fueron subcampeonas de esta categoría en el 2022, sueñan con volver a las instancias finales del torneo. Para ello, el técnico Paniagua cuenta con jugadoras como María Baldovino, goleadora de Colombia en el Sudamericano con siete tantos, y Maura Henao, la más joven del grupo, quien acaba de cumplir 15 años y es una de las más talentosas con el balón, además de ser muy potente al momento de ir en busca del gol.