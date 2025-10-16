Máxima tensión en el Caribe: nuevo ataque de EE. UU. habría dejado sobrevivientes por primera vez

Un nuevo ataque de Estados Unidos contra una embarcación en aguas internacionales del mar Caribe habría dejado sobrevivientes por primera vez, según informó este jueves un alto funcionario a la agencia Reuters.
El vocero, que prefirió permanecer en el anonimato, no entregó mayores detalles sobre la ofensiva contra esta embarcación, presuntamente vinculada al narcotráfico. Tampoco precisó el número de sobrevivientes, lo que plantea nuevas preguntas, como si el ejército estadounidense brindó ayuda y si actualmente se encuentran bajo custodia militar estadounidense. El ataque habría tenido lugar el 16 de octubre, aunque el Pentágono no ha emitido un comunicado oficial ni ha detallado las circunstancias exactas de la operación.