Las cinco mentiras de Daniel Quintero sobre la consulta del Pacto Histórico, ¿qué sigue?

La renuncia de Daniel Quintero a la consulta presidencial del Pacto Histórico desató una tormenta política que evidenció contradicciones en sus declaraciones públicas y una lectura confusa de las normas electorales a 11 días de que se lleven a cabo.
Las versiones cambiantes sobre su inscripción, el tarjetón, las reglas de participación y las inhabilidades dejaron al descubierto un intento por justificar una decisión que afectó a todo el bloque de izquierda. Estas son cinco afirmaciones del exalcalde que no corresponden con los hechos.