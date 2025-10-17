Estos son los tres bancos que más ganaron plata en agosto de 2025 en Colombia

El sistema financiero colombiano cerró agosto de 2025 con un desempeño sólido y utilidades en alza.

Tres entidades concentran la mayor parte de las ganancias: Grupo Cibest (Bancolombia), Davivienda y Banco de Bogotá, con resultados de $4,3 billones, $1,02 billones y $825.000 millones, respectivamente.

En total, los establecimientos de crédito reportaron utilidades por $9,5 billones, lo que confirma una tendencia positiva impulsada por una economía más estable y una inflación en retroceso, según el reporte de la Superfinanciera.

En el agregado, las aseguradoras sumaron $3,3 billones, las Instituciones Oficiales Especiales (IOE) alcanzaron $2,7 billones, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) lograron $955.700 millones, las sociedades fiduciarias $597.700 millones, los proveedores de infraestructura $369.300 millones, los intermediarios de valores $228.700 millones y las Sedpe $5.300 millones.

Al desagregar los datos, los bancos acumularon utilidades por $8,3 billones, las corporaciones financieras $1,3 billones y las cooperativas de carácter financiero $92.000 millones.

Un panorama que refleja un respiro tras años de volatilidad y presiones macroeconómicas.