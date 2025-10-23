Colombia Sub 17 tiene un panorama favorable para avanzar a octavos de final del Mundial en Marruecos

La victoria de Colombia Sub 17 ante Costa de Marfil, 3-0 le permitió a las orientadas por Carlos Paniagua mejorar sus condiciones en la tabla del Grupo E y ahora son segundas con tres puntos, por encima de las africanas y de Corea del Sur, ambas con un solo punto.
Además de mejorar casillas en la tabla, las colombianas lograron reducir la diferencia del gol en contra y ahora aparecen con (-1), mientras que Corea del Sur, su próximo rival en el Mundial tiene (-5) y Costa de Marfil quedó con (-3).
Por ello, con una victoria, la Selección ya estará en los octavos de final como mejor segundo de su zona, ya que España ajusta seis puntos y en la última fecha, este sábado, se medirá a Costa de Marfil, en busca de hacer el puntaje perfecto.