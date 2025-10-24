“No nos vamos a paralizar”: minSalud reta orden de suspender ‘decretazo’ al sistema

Como “inadmisible” calificó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 0858 de 2025, que modificó otro de 2016 sobre el modelo preventivo, predictivo y resolutivo en Colombia. Con este, se introducía una serie de cambios al sector que son los que propone la reforma a la salud que el Gobierno lleva casi tres años impulsando sin éxito en el Congreso de la República.
En un trino publicado horas después de conocerse el fallo, Jaramillo señaló que la orden de suspensión es “atentar contra este modelo” e “ir en contra de la vida misma”.
“El objetivo del Gobierno, plasmado en el decreto, es garantizar el derecho fundamental a la salud, según la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en todo el territorio nacional y sin ningún tipo de discriminación”, escribió el ministro.