Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la aplicación, en Nequi y en los cajeros este 24 de octubre: esto es lo que se sabe

Esta sería la segunda vez en la semana que el gigante bancario presenta problemas en sus sistemas de servicio. La entidad ya entregó una respuesta al respecto.

    Bancolombia y Nequi presentan fallas en su aplicación y cajeros este 24 de octubre de 2025. FOTO: JAIME PÉREZ MÚNEVAR
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 13 horas
bookmark

Usuarios de Bancolombia reportan en redes sociales fallas desde las 3:00 a. m. de este 24 de octubre en la aplicación de la entidad y en la de Nequi, así como en los cajeros automáticos.

Lea también: Por caída de Amazon, Bancolombia, Nequi y otras apps están fuera de servicio: esto es lo que se sabe

En Downdetector, una plataforma en línea que informa en tiempo real sobre el estado de los servicios digitales, se registraron 289 reportes hasta las 6:43 a. m., de los cuales un 71 % corresponden a problemas de acceso desde dispositivos móviles, un 19 % a fallas al iniciar sesión y un 10 % a inconvenientes en los cajeros automáticos. Las ciudades con mayores reportes de fallas son Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Buenaventura y Bogotá.

En algunas imágenes publicadas se observa uno de estos cajeros con un letrero que dice: “Cajero temporalmente fuera de servicio”.

Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la aplicación, en Nequi y en los cajeros este 24 de octubre: esto es lo que se sabe

Al ingresar a Nequi aparece un mensaje que indica que el servicio está fuera de funcionamiento: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde”.

Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la aplicación, en Nequi y en los cajeros este 24 de octubre: esto es lo que se sabe

Respuesta de Bancolombia sobre las fallas este 24 de octubre

Bancolombia respondió sobre las 6:33 a.m. con lo siguiente: “Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible”.

Y agregaron: “Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles. Entre tanto, aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros”.

Esta sería la segunda vez en la semana que el banco con más activos del país presenta problemas en su aplicación, sumados a los reportados este viernes en los cajeros automáticos.

La situación del 20 de octubre se debió a la caída global de la nube AWS, del gigante estadounidense Amazon, lo que provocó múltiples fallas de conexión en sitios web y aplicaciones como Amazon, Snapchat y Fortnite.

“Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados a una base de datos utilizada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea”, informó en su momento AWS (Amazon Web Services).

Siga leyendo: ¿Se arrepintió de su llave Bre-B? Así puede borrarla, modificarla o cambiarla de banco

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué no funciona la app de Bancolombia hoy?
La entidad reportó una falla en uno de sus servidores que afecta la app, Nequi y algunos cajeros automáticos. El equipo técnico trabaja en la solución.
¿Puedo usar mi tarjeta Bancolombia en otros cajeros?
Sí. El banco informó que las tarjetas de crédito funcionan en cajeros de otras entidades mientras se restablecen sus propios equipos.
¿Qué hago si hice una transacción y no aparece reflejada?
No repitas la operación. Espera que el sistema se normalice o contacta a Bancolombia por sus canales oficiales para verificar el estado de la transacción. Tu dinero no se pierde.
