Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la aplicación, en Nequi y en los cajeros este 24 de octubre: esto es lo que se sabe

Usuarios de Bancolombia reportan en redes sociales fallas desde las 3:00 a. m. de este 24 de octubre en la aplicación de la entidad y en la de Nequi, así como en los cajeros automáticos. Lea también: Por caída de Amazon, Bancolombia, Nequi y otras apps están fuera de servicio: esto es lo que se sabe En Downdetector, una plataforma en línea que informa en tiempo real sobre el estado de los servicios digitales, se registraron 289 reportes hasta las 6:43 a. m., de los cuales un 71 % corresponden a problemas de acceso desde dispositivos móviles, un 19 % a fallas al iniciar sesión y un 10 % a inconvenientes en los cajeros automáticos. Las ciudades con mayores reportes de fallas son Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Buenaventura y Bogotá. En algunas imágenes publicadas se observa uno de estos cajeros con un letrero que dice: “Cajero temporalmente fuera de servicio”.

Al ingresar a Nequi aparece un mensaje que indica que el servicio está fuera de funcionamiento: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde”.

Respuesta de Bancolombia sobre las fallas este 24 de octubre

Bancolombia respondió sobre las 6:33 a.m. con lo siguiente: “Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible”. Y agregaron: “Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles. Entre tanto, aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros”.

Esta sería la segunda vez en la semana que el banco con más activos del país presenta problemas en su aplicación, sumados a los reportados este viernes en los cajeros automáticos. La situación del 20 de octubre se debió a la caída global de la nube AWS, del gigante estadounidense Amazon, lo que provocó múltiples fallas de conexión en sitios web y aplicaciones como Amazon, Snapchat y Fortnite. “Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados a una base de datos utilizada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea”, informó en su momento AWS (Amazon Web Services). Siga leyendo: ¿Se arrepintió de su llave Bre-B? Así puede borrarla, modificarla o cambiarla de banco



Preguntas sobre la nota: