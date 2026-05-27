Colombianos campeones este año en el fútbol europeo: ¿se sumarán Muñoz y Lerma?

La temporada 2025/26 del fútbol en Europa consolidó a varios jugadores cafeteros como jugadores de élite. Luis Díaz y Luis Javier Suárez respondieron con creces en el Bayern Múnich y el Sporting de Lisboa, respectivamente. Era la primera temporada de ambos en estos equipos, pero solamente uno pudo alzar títulos: Luis Díaz.
El delantero guajiro que arribó al fútbol alemán tras su paso por Liverpool, se ganó el cariño de la hinchada del Gigante de Baviera inmediatamente. Sus más de 40 aportaciones en goles en todas las competiciones aportaron para que el Bayern consiguiera tres títulos en la temporada y llegara a semifinales de la Champions League. Los trofeos que levantó Díaz en el fútbol germánico esta temporada fueron: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania. Cabe destacar que en la temporada anterior ganó la Premier League con Liverpool, siendo así el único futbolista criollo en conseguir la Premier y Bundesliga de manera consecutiva.
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