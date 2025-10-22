¡No se lo pierda! Estos son los 5 colombianos que tendrán acción hoy en Champions League

La tercera fecha de La Champions suele marcar un punto de quiebre, algunos equipos consolidan su camino a octavos, otros buscan no perder pisada. En medio de esa disputa, cinco jugadores colombianos tendrán acción este miércoles 22 de octubre en distintos escenarios del continente.
Kevin Medina, Camilo Durán, Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez representan hoy el talento nacional en la competencia más prestigiosa del fútbol europeo. Le contamos toda la programación de colombianos en el exterior y dónde ver los partidos.