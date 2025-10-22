Trabajo desde casa: sectores de ventas, servicio al cliente e ingenierías tienen cientos de ofertas en esta modalidad, ¿cómo puede aplicar?

Trabajar desde casa ofrece muchos beneficios tanto para empleados como empresas, entre ellas está el tema de equilibrar la vida personal de la profesional, ante esto, ha crecido la adaptación de algunos sectores laborales por adoptar este tipo de esquemas. De hecho, por medio de Magneto Empleos hay más de 7.000 vacantes.
De ese total, más de 6.300 son requeridos con urgencia y 3.900 son requeridos con urgencia.
Le puede interesar: Autonomic Mind busca talento tecnológico en Colombia: vacantes disponibles y cómo aplicar