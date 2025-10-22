¡Atención! Cogieron al sobrino de periodista María Victoria Correa por su asesinato y el de su hermana en Envigado

Los agentes del CTI de la Fiscalía aprehendieron en la mañana de este miércoles a uno de los familiares de la periodista María Victoria Correa Ramírez y de su hermana, ambas asesinadas el pasado 28 de marzo dentro de una panadería de Envigado. Al parecer, se trataría del adolescente de 17 años que se encontraba dentro del establecimiento al momento del ataque y a quien le estarían celebrando su cumpleaños. La detención del joven, de nombre Miguel Ángel Salazar Arenas, se produjo a las 6:00 a.m. en el corregimiento Llanogrande, de Rionegro (Oriente antioqueño), luego de que este menor fuera vinculado dentro de este proceso por parte de los autores materiales, quienes llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía para ser condenados a 17 años y seis meses de prisión. De acuerdo con la información oficial, en medio de la negociación, los capturados por este hecho habrían dado información sobre los autores intelectuales. Lea aquí: ¿Codicia por herencia de $3.000 millones? La historia tras el asesinato de periodista que conmocionó a Envigado

Durante el día del crimen, de acuerdo con la información de las autoridades, el procesado se encontraba dentro de este establecimiento, en la misma mesa con las hermanas cuando llegaron los dos sicarios y dispararon contra las tres mujeres, dejándolas a dos de ellas fallecidas y a la tercera gravemente lesionada. Al hoy detenido no le apuntaron siquiera, tal como quedó registrado en el video de cámaras de seguridad. Entérese: Habrían pagado $30 millones por asesinar a periodista María Victoria Correa y a sus hermanas en Envigado

Los capturados por el crimen de María Victoria Correa Ramírez y de su hermana

Por este hecho inicialmente fueron capturados, como autores materiales del crimen Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; Yubán Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, y Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas, quienes luego del preacuerdo fueron condenados a 17 años y seis meses de prisión.

La imagen corresponde al momento en el que este menor de edad y algunos de sus familiares estaban rindiendo su declaración a las autoridades sobre el crimen. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN

Miguel Ángel, además de ser sobrino de María Victoria y de la otra hermana lesionada, era el nieto de María Norelia, quien también falleció luego de recibir un impacto con arma de fuego. Este menor de edad, según informó el secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez González, será procesado por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con tentativa de homicidio agravado, todo por las dos muertes de su tía y su abuela y las lesiones a su otra tía. Le puede interesar: Así ocurrió el crimen de la periodista María Victoria Correa y su hermana dentro de una panadería en Envigado Las investigaciones de este caso darían cuenta de que el crimen se habría perpetrado por una herencia de 3.000 millones de pesos que habrían dejado las hermanas en vida a un único heredero. Se investiga si la persona beneficiada por esta decisión sería, precisamente, el hoy aprehendido por las autoridades.

El ataque ocurrió cuando las hermanas habían invitado a quien sería el único nieto de esta generación a este establecimiento para celebrarle el cumpleaños. Uno de los criminales ingresó al establecimiento y se le encasquilló el arma de fuego, mientras que al otro sí pudo materializar el crimen y escapar. Con la detención de Miguel Ángel, las autoridades investigan si habría más familiares implicados en este doble homicidio y en caso tal ya avanzarían los procesos judiciales correspondientes para proceder con sus detenciones.