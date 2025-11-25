El Benfica de Richard Ríos revive con primera victoria tras cinco fechas; así le fue a los colombianos en Champions League

La noche de la quinta jornada de la Champions League se movió entre claros y oscuros para los colombianos que tuvieron acción. El Benfica de Ríos encontró un golpe de aire justo cuando parecía hundirse. El Galatasaray de Davinson Sánchez volvió a tropezar en un partido clave; y el Qarabağ de Kevin Medina y Camilo Durán, no logró sostenerse ante la jerarquía de un rival superior. Uno de los colombianos que volvió a pisar la cancha tras varias ausencias por lesión, no tuvo tan buen regreso como se lo esperaba y casi compromete el triunfo de su equipo. Le contamos de quién se trata, el resumen de los partidos y cómo le fue a los colombianos.

El Benfica de Richard Ríos abandonó el sótano de la Champions

Benfica venía sin puntos en la Champions y con el agua al cuello, pero la noche en Lisboa por fin ofreció un respiro. Con Richard Ríos como titular durante los 90 minutos, ordenado, atento y preciso en la circulación, el equipo logró un 2–0 que cambia por completo el ánimo del grupo. El gol tempranero de Dahl al minuto 6 facilitó un partido en el que Benfica, por primera vez en este torneo, administró ventajas y no desesperación. El cierre, con el 2–0 de Barreiro al 90’, sentenció el primer triunfo de los portugueses y los sacó del fondo de la tabla, aunque todavía les quedan rivales pesados en el camino. El próximo duelo será ante el Napoli el 10 de diciembre a las 3 p. m.

Un golpe inesperado complicó al Galatasaray de Davinson Sánchez

En Turquía, Galatasaray sufrió un contratiempo que no estaba en los planes. Davinson Sánchez fue titular y disputó los 90 minutos en un partido que empezó controlado, pero que se derrumbó con un solo error. Union Saint-Gilloise aprovechó un contragolpe al 57’ y Promise David silenció el estadio con el 0–1 definitivo. Aunque Sánchez ganó varios duelos y sostuvo la línea defensiva, el equipo nunca logró profundidad ni reacción ofensiva. La derrota deja al Galatasaray fuera de los puestos de clasificación y dependiendo de otros resultados para seguir con vida. El club turco sufrió la expulsión de Arda Ünyay, y tres amonestaciones más con tarjeta amarilla, una de ellas para Davinson Sánchez. Los turcos se encuentran en la casilla 11 y el próximo duelo será frente al Mónaco el 9 de diciembre a las 3 p. m.

Durán y Medina no pudieron salvar al Qarabağ de la supremacía del Napoli

La doble presencia colombiana en el Qarabağ no alcanzó para frenar a un Napoli que recuperó contundencia. Camilo Durán y Kevin Medina fueron titulares, pero el control italiano se impuso desde el segundo tiempo; primero con un cabezazo de McTominay que abrió el marcador, y después con un autogol de Janković que sentenció el 0–2. Medina salió al 61’ y Durán al 76’, ambos tras un desgaste importante en defensa. Qarabağ, que venía compitiendo bien en el grupo, ahora pierde terreno y deberá remar para no quedar relegado. Los azerí se encuentra en la casilla 16 del torneo, y su próximo rival será el Ajax en calidad de local. El duelo está programado para el 10 de diciembre a las 12:45 p. m.

Un regreso accidentado para Cabal en el triunfo sufrido de la Juventus

Lo que debía ser un regreso tranquilo terminó generando tensión. Juan David Cabal volvió a la Champions con la Juve en una sustitución al 75’, tras varios días de inasistencia por una rotura moderada del bíceps femoral del muslo derecho. Pero su ingreso coincidió con los minutos más incómodos de la Juventus. Recibió amarilla al 85’ y estuvo involucrado en la jugada que derivó en el penal con el que Bodø/Glimt igualó el partido 2-2. Cuando parecía que el golpe anímico podía costarle puntos a la Juve, Jonathan David apareció al 92’ para salvar un triunfo vital por 2–3. La Juventus sigue en zona de clasificación, pero el cierre dejó más preguntas que alivio. La Juve ocupa la casilla 21 del torneo, y el próximo duelo será ante Pafos, en condición de local, el 10 de diciembre a las 3 p. m.