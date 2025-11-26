x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

A alias Catín, uno de los presuntos responsables de la masacre en Yondó, lo buscan desde hace casi un año

En febrero, el gobernador de Antioquia anunció una recompensa de hasta $100 millones para dar con su captura, por su supuesta participación en múltiples homicidios. Conozca más detalles

  • Alias “Catín”, según las autoridades, estaría involucrado en otros homicidios ocurridos en Yondó a inicios de este año. FOTO Cortesía Secretaría de Seguridad de Antioquia.
    Alias “Catín”, según las autoridades, estaría involucrado en otros homicidios ocurridos en Yondó a inicios de este año. FOTO Cortesía Secretaría de Seguridad de Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
26 de noviembre de 2025
bookmark

No es la primera vez que el alias de Catín está relacionado con un hecho trágico en Yondó. Este hombre, quien según las autoridades sería uno de los presuntos autores intelectuales de la más reciente masacre en ese municipio, tiene un basto antecedente criminal, por lo que es buscado hace meses.

En febrero de este año, durante un consejo de seguridad que se realizó en Barrancabermeja, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de hasta $100 millones para dar con el paradero de “Catín”, por, presuntamente, perpetrar múltiples muertes violentas en el Magdalena Medio.

Lea más: Comunidad denuncia que el Clan del Golfo impuso supuestas normas para intimidar en corregimiento de Valdivia, Norte de Antioquia

En ese momento, en conjunto con los gobernadores de Bolívar y Santander, también se activó la mesa de garantías para los Derechos Humanos en esta subregión de Antioquia.

La situación actual no dista mucho de lo ocurrido en aquel entonces, pues con la reciente masacre de tres personas en el municipio de Yondó se encienden las alarmas, y más porque, según las autoridades, alias Catín estaría vinculado a este lamentable hecho.

Ahora, la Secretaría de Seguridad de Antioquia anunció una recompensa de hasta $500 millones por información que permita dar con la captura de él y otro presunto integrante del Clan del Golfo, alias Yonny, quien también habría participado en el asesinato de Luis Ángel Marín Jiménez, David Rodríguez Bastos y Neftalí Guerrero.

Entérese: En medio de bombazos y fuego cruzado están dos escuelas rurales de Yondó

Esa se suma a la otra recompensa que confirmó la Alcaldía de Yondó, que es de $40 millones. Un total de $540 millones para dar con la ubicación de ambos criminales.

Por su parte, la Policía y la Fiscalía adelantan labores de inteligencia, recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para esclarecer los móviles del hecho.

Como medida de seguridad en Yondó, se declaró un toque de queda que va todos los días desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. hasta nueva orden, y se prohibió el parrillero hombre hasta el fin de semana del 29 de noviembre.

El Brigadier General (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad y Paz de Antioquia, aseguró que se solicitó una comisión especial en Yondó dedicada a esclarecer los hechos, con el fin de determinar si las víctimas hacen parte o no de un grupo criminal, y cuáles fueron las causas que motivaron a los delincuentes a cometer tal hecho.

En 2025 en este municipio ya van 31 homicidios, 15 más que los reportados el año anterior.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida