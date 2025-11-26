Violeta Bergonzi fue la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025: los premios y cantidad de dinero que se llevó

Masterchef Celebrity Colombia tiene nueva ganadora. Tras una reñida final que mantuvo la expectativa hasta el último minuto, la presentadora y modelo Violeta Bergonzi se alzó con la victoria en la séptima edición del reality gastronómico de Canal RCN.
En medio de una noche de emoción, luego de que las finalistas demostraron todo su talento en la cocina, en la noche de martes 25 de noviembre se reveló el veredicto que la posicionó como la cocinera celebrity más destacada de la temporada.
La prueba decisiva convocó a las cuatro finalistas: Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi. El reto fue exigente: presentar al jurado un menú completo compuesto por una entrada, un plato fuerte y un postre.