Violeta Bergonzi fue la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025: los premios y cantidad de dinero que se llevó

Masterchef Celebrity Colombia tiene nueva ganadora. Tras una reñida final que mantuvo la expectativa hasta el último minuto, la presentadora y modelo Violeta Bergonzi se alzó con la victoria en la séptima edición del reality gastronómico de Canal RCN. Le puede interesar: Tensión y lágrimas: así fue la primera parte de la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 En medio de una noche de emoción, luego de que las finalistas demostraron todo su talento en la cocina, en la noche de martes 25 de noviembre se reveló el veredicto que la posicionó como la cocinera celebrity más destacada de la temporada. La prueba decisiva convocó a las cuatro finalistas: Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi. El reto fue exigente: presentar al jurado un menú completo compuesto por una entrada, un plato fuerte y un postre.

La competencia fue tan pareja que el panel de jueces, integrado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, la catalogó como “la final más reñida de Masterchef Celebrity en todas sus temporadas”. Para su menú de clausura, Bergonzi presentó un pipián de langosta al carbón, un plato que, según explicó, encontró inspiración en la comida de mar y sus raíces parisinas. El desempeño culinario de la concursante fue elogiado por los expertos, quienes, tras la deliberación, le otorgaron el título.

Los premios y la celebración en casa

Con la victoria, Violeta Bergonzi se hizo merecedora de un incentivo económico de 200 millones de pesos, un set de ollas de la marca Royal Prestige y un set de cuchillos, este último compartido también con las otras finalistas. La emoción se desató en su hogar. Aunque el programa se grabó con anticipación —un formato habitual para evitar filtraciones, donde se suele simular el triunfo de varias concursantes—, Violeta Bergonzi descubrió el veredicto final en la emisión televisiva, acompañada de su esposo e hijos.

Violeta Bergonzi tras ganar el concurso junto a las otras participantes de la final. FOTO: Cortesía Canal RCN y MasterChef Celebrity Colombia

El momento de júbilo fue compartido por la ganadora en sus redes sociales en la noche de este martes. “Ganamos, equipo Violeta”, publicó junto al video donde se le ve gritando y saltando de emoción al escuchar su nombre. Posteriormente, Bergonzi usó sus historias de Instagram para agradecer el apoyo, reconociendo el impacto del triunfo. “Buenos días, gracias por tanto amor, por tantos mensajes, ahorita, me pongo a revisar todo, sigo en shock y digiriendo todo esto, estaba desde muchos años esperando esto”, expresó.