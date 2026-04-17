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Así le ha ido a Nacional jugando a puerta cerrada: balance positivo antes de visitar a Pereira

Atlético Nacional afrontará su visita al Deportivo Pereira en Yopal en un partido a puerta cerrada, una condición en la que el conjunto verdolaga ha mostrado un balance positivo en sus antecedentes recientes.

  • Imágenes del partido entre Nacional y Santa Fe, a puerta cerrada, que se disputó el 4 de noviembre de 2024. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Imágenes del partido entre Nacional y Santa Fe, a puerta cerrada, que se disputó el 4 de noviembre de 2024. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 52 minutos
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Tras confirmarse que Atlético Nacional visitará al Deportivo Pereira en Yopal en un partido que se disputará a puerta cerrada, inevitablemente surge el recuerdo de cómo le ha ido al conjunto verdolaga en esta condición en los últimos años.

El antecedente más reciente data de 2024, cuando el equipo antioqueño afrontó varios compromisos sin público en el cierre de la fase del “todos contra todos” y en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. En total, fueron seis partidos bajo esta circunstancia, con un balance invicto.

En esa seguidilla de encuentros, Nacional consiguió victorias importantes ante Boyacá Chicó (6-2), Envigado (2-1) y una contundente goleada frente a Independiente Santa Fe (5-0). Además, igualó ante Deportivo Cali (1-1), Santa Fe (1-1), Independiente Medellín (1-1), en compromisos que exigieron al máximo al equipo en distintos contextos competitivos.

El registro deja un saldo de tres triunfos y tres empates, sin derrotas, lo que refleja un desempeño sólido del conjunto verdolaga cuando ha tenido que competir sin el respaldo de su hinchada en las tribunas.

Este antecedente se convierte en un dato alentador de cara al próximo desafío ante el Deportivo Pereira, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay, programado para el sábado 25 de abril a las 4:00 p.m. en Yopal, un escenario neutral que volverá a poner a prueba la capacidad competitiva del equipo sin público en las gradas.

Aunque el contexto es particular, los números recientes invitan al optimismo: Atlético Nacional ha sabido responder en escenarios sin su hinchada y llega a este nuevo compromiso con la intención de mantener esa condición de invicto a puerta cerrada.

Liga Betplay

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