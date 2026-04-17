Así le ha ido a Nacional jugando a puerta cerrada: balance positivo antes de visitar a Pereira

Tras confirmarse que Atlético Nacional visitará al Deportivo Pereira en Yopal en un partido que se disputará a puerta cerrada, inevitablemente surge el recuerdo de cómo le ha ido al conjunto verdolaga en esta condición en los últimos años. El antecedente más reciente data de 2024, cuando el equipo antioqueño afrontó varios compromisos sin público en el cierre de la fase del “todos contra todos” y en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. En total, fueron seis partidos bajo esta circunstancia, con un balance invicto.

En esa seguidilla de encuentros, Nacional consiguió victorias importantes ante Boyacá Chicó (6-2), Envigado (2-1) y una contundente goleada frente a Independiente Santa Fe (5-0). Además, igualó ante Deportivo Cali (1-1), Santa Fe (1-1), Independiente Medellín (1-1), en compromisos que exigieron al máximo al equipo en distintos contextos competitivos. El registro deja un saldo de tres triunfos y tres empates, sin derrotas, lo que refleja un desempeño sólido del conjunto verdolaga cuando ha tenido que competir sin el respaldo de su hinchada en las tribunas. Este antecedente se convierte en un dato alentador de cara al próximo desafío ante el Deportivo Pereira, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay, programado para el sábado 25 de abril a las 4:00 p.m. en Yopal, un escenario neutral que volverá a poner a prueba la capacidad competitiva del equipo sin público en las gradas.