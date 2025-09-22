Criterios, reglas y jurado: así funciona la votación del Balón de Oro

Este lunes, 22 de septiembre, se llevará a cabo en París la gala del Balón de Oro, galardón que es entregado por la revista France Football.
La sexagésima novena edición (69°) de este premio trae una novedad y es que este año entregará la misma cantidad de reconocimientos tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino. Es decir, habrá un galardón Yashin a la mejor portera, Kopa para la mejor jugadora joven y Gerd Muller a la autora del mejor gol.
La ceremonia que se llevará a cabo en el Theatre du Chatelet reconocerá a los mejores del fútbol masculino y femenino, quienes recogerán sus trofeos y serán aplaudidos resultados de unas votaciones y de una rigurosa selección a través de unos criterios que tiene establecida la organización del premio.