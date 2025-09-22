Criterios, reglas y jurado: así funciona la votación del Balón de Oro

Este lunes, 22 de septiembre, se llevará a cabo en París la gala del Balón de Oro, galardón que es entregado por la revista France Football. La sexagésima novena edición (69°) de este premio trae una novedad y es que este año entregará la misma cantidad de reconocimientos tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino. Es decir, habrá un galardón Yashin a la mejor portera, Kopa para la mejor jugadora joven y Gerd Muller a la autora del mejor gol. Lea también: La atención del fútbol se concentra en el Balón de Oro 2025, entre la Champions de Dembélé y el talento de Yamal La ceremonia que se llevará a cabo en el Theatre du Chatelet reconocerá a los mejores del fútbol masculino y femenino, quienes recogerán sus trofeos y serán aplaudidos resultados de unas votaciones y de una rigurosa selección a través de unos criterios que tiene establecida la organización del premio.

¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para entregar el Balón de Oro?

La ceremonia de este lunes premiará a los mejores de la temporada, no del año. Es decir, se reconocerá el desempeño y lo conseguido en las competencias que iniciaron terminando el verano del 2024 y finalizaron en julio de 2025. En el caso de clubes, por ejemplo, se tendrá en cuenta la última Uefa Champions League que fue ganada por el PSG, el Mundial de Clubes y las ligas que terminaron en el mes de mayo. Por el lado de selecciones, ya no cuentan ni la Eurocopa ni Copa América, pero sí se tienen en cuenta competencias como la Nations League. Teniendo presente el rango de evaluación, la organización ha establecido una serie de criterios a evaluar para la condecoración, esto con el fin de que no primen gustos subjetivos o personales a la hora de la elección.

En la lista de puntos a tener en cuenta, según el medio L’Équipe, asociado a la revista France Football, el primer aspecto a considerar es el “desempeño individual y el carácter resolutivo e impactante de los contendientes”. Sin embargo, al ser el fútbol un deporte en equipo, el segundo criterio para el premio, según este mismo medio, “se centrará en el rendimiento colectivo y el récord acumulado durante la temporada”. Por último, el medio francés define el tercer criterio de elección como la clase del jugador y su sentido del juego limpio “porque dar ejemplo también cuenta”.

Los ganadores son elegidos por un jurado que está conformado por 100 periodistas de los 100 países con mejor clasificación en el ranking Fifa. Estos también escogen a los ganadores de las demás categorías. En el caso de Colombia, el periodista que votó en la última ceremonia del Balón de Oro que dio como resultado al español Rodri como ganador, fue Luis Francisco ‘Paché’ Andrade.

¿Cómo es la votación para elegir al próximo Balón de Oro?

Inicialmente, los periodistas de las redacciones de L’Équipe y France Football escogen un total de 30 nominados que son considerados por este medio como merecedores del galardón en el caso del fútbol masculino; para la rama femenina son 20 las nominadas. En las categorías de mejor portero y portera y mejor jugador y jugadora joven son 10 postulados.