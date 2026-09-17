Con Rengifo, Jhon Arias y sin Luis Díaz: estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de septiembre y octubre

Empezó una nueva era en la Selección Colombia de mayores. Más de dos meses después de la eliminación del Mundial de Norteamérica en octavos de final contra Suiza, el técnico argentino Néstor Lorenzo entregó la primera lista de convocados para los partidos amistosos con los que empezará el proceso de preparación para la Copa América del 2028 y las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.
El seleccionador colombiano, que fue renovado hasta finales de 2029 después de la participación en el Mundial, aprovechó la fecha Fifa extendida –serán tres partidos–, que se disputará entre finales de septiembre y los primeros días de octubre, para iniciar el proceso de recambio generacional con miras a los próximos años.