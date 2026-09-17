Agentes de IA crearon su propio idioma; humanos no fueron capaces de descifrarlo

Una investigación analizó el comportamiento de agentes autónomos de inteligencia artificial (IA) en diferentes sociedades virtuales simuladas para observar su evolución, colaboración y comportamiento a largo plazo. Uno de los hallazgos es que estos crearon su propio lenguaje.
El experimento, denominado Emergence World 2, lo realizó la startup especializada en temas de IA, Emergence, la cual es liderada por investigadores exintegrantes de la reconocida empresa estadounidense de tecnología IBM, en Nueva York.
En el estudio realizado se crearon 8 mundos virtuales paralelos y realistas donde se desplegaron 10 agentes autónomos de IA, siendo esto un total de 80, durante 16 días. Estos mundos individuales estaban impulsados por modelos específicos de Claude Opus 4.8 (Anthropic), Gemini 3.5 Flash (Google), Grok 4.3, GPT-5.5 (OpenAI), Qwen 3.7 Max, DeepSeek v4 Pro y Mistral Medium 3.5 y había uno mixto alimentado por los diferentes modelos conviviendo entre sí.
Los diferentes mundos contaban con meteorología en tiempo real sincronizada con Nueva York y acceso a noticias globales actualizadas. Los agentes se representaban en formato de figuras humanoides.
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En la simulación, cada agente contaba con memoria persistente, un rol asignado y acceso a más de 120 herramientas digitales, incluyendo navegación web y ejecución de código informático. Estos fueron sometidos a situaciones de estrés y escenarios complejos para evaluar cómo cambiaba su conducta con el paso del tiempo.