De la Espriella llega a Riohacha con anuncios de obras; pide investigar a rector de Uniguajira: “No tengo tanta paciencia”

El presidente Abelardo de la Espriella llegó este jueves a La Guajira con una agenda que incluye un consejo de seguridad, reuniones con autoridades locales y anuncios sobre proyectos de infraestructura para el departamento. Desde Riohacha, el mandatario aseguró que su visita tiene como propósito avanzar en soluciones para una región que, según dijo, ha esperado durante años respuestas a sus principales necesidades. “Mi compromiso con la Guajira es insoslayable. Esta tierra está en mi corazón”, afirmó De la Espriella. El presidente sostuvo que su Gobierno no pretende limitar su presencia en el territorio a reuniones o discursos.

“Aquí no vine a dar discursos y a hacer reuniones que no conducen a nada. Aquí vine a traerle soluciones a un pueblo que durante mucho tiempo las ha esperado”, señaló. Además, hizo énfasis en la necesidad de acelerar las respuestas para el departamento. “La Guajira ha tenido mucha paciencia. Yo no tengo tanta paciencia, por eso le voy a resolver a la Guajira cuanto antes”, dijo. La visita del mandatario ocurre pocos días después de la operación en la que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Por eso, uno de los principales puntos de la agenda presidencial es un consejo de seguridad con los altos mandos de la Fuerza Pública y las autoridades del departamento. Por otro lado, el mandatario habló sobre una instrucción directa que dio para evaluar el manejo de la Universidad de la Guajira. “He dado instrucción a la ministra de Educación para que se abra la investigación que sea necesaria en cuanto a los manejos que se han dado en la Universidad de La Guajira”, afirmó el mandatario. “Quiero que se revisen las actuaciones del señor rector, Carlos Robles, frente a un sinnúmero de hechos gravísimos que han sido puestos en conocimiento del Gobierno nacional”, dijo.

Además de la seguridad, De la Espriella tiene previsto avanzar en proyectos de infraestructura. Entre esos proyectos, EL COLOMBIANO conoció por fuentes del departamento que De la Espriella colocará la primera piedra para la marina internacional de Riohacha. Es decir, un muelle para cruceros internacionales que incluiría un malecón a orillas del mar Caribe, paralelo a la avenida primera de la capital de La Guajira. Ya habría empresas de cruceros que ya tendrían estudios de entendimiento para incluir a Riohacha en su itinerario.

La jornada también contempla un paso por San Juan del Cesar y un encuentro con el gobernador Jairo Aguilar Deluque y los alcaldes del departamento, en el marco de la estrategia de empalmes regionales del Gobierno. El proyecto está adjudicado desde 2025, pero, según las fuentes consultadas por este diario, vendría con permisos pendientes que no han permitido su avance. De la Espriella también anunciaría obras para la calle 40 para impulsarla como vía circunvalar y para la malla vial entre Tomarrazón y Distracción. Esta última es clave para la despensa agrícola del departamento. En contexto: Primicia | De la Espriella aceleró proyecto marítimo clave en La Guajira y hará otros anuncios desde Riohacha Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: