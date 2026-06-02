Estos son los elegidos de Uzbekistán para jugar el Mundial, el país que no existía hace 32 años contra el que debutará Colombia

¿Quiénes son los convocados de Uzbekistán para enfrentar a Colombia?

Este martes 2 de junio era la fecha límite para que las selecciones que jugarán el Mundial le entregaran, a la Fifa, las listas oficiales de futbolistas convocados para el Mundial. Los uzbekos, que perdieron el primero de junio un partido amistoso que jugaron contra Canadá (2-0), la hicieron pública en el último día.

Los jugadores elegidos por Cannavaro fueron los arqueros O’tkir Yusupov, Botirali Ergashew y Abduvohid Ne’ Matov; los defensores Abdukodir Husanov, Hojiakbar Alijono, Farruh Sayfiev, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Avazbek O’lmassaliver, Jahongir O’rozov, Behruzjon Karimov y Abdulla Abdullaev. En la zona de volantes, Cannavaro se decantó por Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshind Iskanderov, Jaloliddin Masharipov, Aziz G’aniev, Sherzod Esanova y Abbosbek Fyzullaev; mientras que los delanteros serán Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Azizbek Amonov, Oston O’runov y Dostonbek Hamdamov.

¿Quiénes son las figuras de Uzbekistán para el Mundial 2026?

La gran figura de los uzbekos es Abduqodir Husanov, un joven defensor de 22 años que juega como central, o lateral, en el Manchester City de Inglaterra. Husanov es uno de los casos a mostrar del decreto 5887 de 2018, firmando por el entonces presidente del país Shavkat Mirziyoyev, que tenía como objetivo el desarrollo del fútbol hasta 2030 y cuyo objetivo fundamental era formar a jugadores que tuvieran nivel de exportación a Europa.