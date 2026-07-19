Contraloría da ultimátum al Gobierno para que cumpla con túnel del Toyo y anunció Actuación de Fiscalización

La alerta de un riesgo de retraso en la entrega del megaproyecto del Túnel del Toyo, por el incumplimiento del Gobierno Nacional en la instalación de equipos electromecánicos, advertida por la Contraloría General, volvió a generar un cruce de señalamientos de parte y parte.
El ente de control, luego de una inspección a las obras, confirmó que existe un desfase operativo, e instó al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías (Invías) a que adopten medidas prioritarias y un plan de contingencia integral que permita agilizar los montajes y reducir el tiempo de espera para la puesta en marcha de este corredor vital.