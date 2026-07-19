Contraloría da ultimátum al Gobierno para que cumpla con túnel del Toyo y anunció Actuación de Fiscalización

La alerta de un riesgo de retraso en la entrega del megaproyecto del Túnel del Toyo, por el incumplimiento del Gobierno Nacional en la instalación de equipos electromecánicos, advertida por la Contraloría General, volvió a generar un cruce de señalamientos de parte y parte. El ente de control, luego de una inspección a las obras, confirmó que existe un desfase operativo, e instó al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías (Invías) a que adopten medidas prioritarias y un plan de contingencia integral que permita agilizar los montajes y reducir el tiempo de espera para la puesta en marcha de este corredor vital.

Incluso, en un comunicado, anunció que iniciará una Actuación Especial de Fiscalización medida que está dirigida a los gestores fiscales del proyecto dentro de los seis meses siguientes a la terminación de las obras civiles, a efectos de evaluar la gestión y el uso adecuado de los cuantiosos recursos públicos invertidos. “Ya se materializó el riesgo advertido de manera reiterada por la Contraloría al Invías desde abril de 2024, en el sentido que habrá un desfase de al menos un año entre la fecha de terminación de las obras civiles del proyecto, hoy a cargo de la Gobernación de Antioquia y con participación de la Alcaldía de Medellín, prevista para abril de 2027, y la fecha estimada de terminación y puesta en operación de los equipos electromecánicos indispensables para el funcionamiento de los túneles, hoy programada por para septiembre de 2028”, dijo la entidad.

Invías le chuta la pelota a la Gobernación

Ante el señalamiento de la Contraloría, el Invías dijo que es falso afirmar que el Túnel del Toyo no ha entrado en operación porque faltan los equipos electromecánicos, y recalcó que la entrada en funcionamiento de estos depende primero de la culminación de las obras civiles a cargo de la Gobernación de Antioquia. “Actualmente, aunque el Tramo 1 registra el 100 % de ejecución física, aún debe surtir los procesos de certificación y entrega formal, indispensables para habilitar el montaje electromecánico”, dijo Invías. La entidad nacional, a su vez, justificó la no instalación de los equipos, en que “el tramo 2 presenta un avance cercano al 80 %, pero conserva obras determinantes para la terminación del proyecto, entre ellas la excavación del túnel 10, la construcción de los puentes 11, 12 y 13 sobre el río Tonusco mediante voladizos sucesivos y cerca de dos kilómetros de obras en bosque nativo que requieren previamente la construcción de vías industriales de acceso”. Y sentenció que, “de acuerdo con los análisis técnicos del proyecto, estas actividades extienden la terminación efectiva de las obras civiles más allá de abril de 2027”.

Compromisos incumplidos de la Nación

Al respecto, la Gobernación de Antioquia emitió un comunicado rechazando de manera tajante la explicación del Invías, y afirmó que “las obras civiles del Tramo 1 —donde se concentra más del 75 % del alcance del contrato de los equipos electromecánicos— se encuentran completamente finalizadas y disponibles para la instalación desde marzo, condición que ha sido certificada por la interventoría y con lo cual el Invías se comprometió a iniciar trabajos desde el pasado mes de abril”. De esa manera, la Administración Departamental enfatizó que “en consecuencia, los túneles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cuentan con las condiciones necesarias para iniciar la instalación de las redes eléctricas, sistemas de iluminación, bandejas portacables, tuberías de la red contra incendios y demás infraestructura requerida para el montaje de los sistemas electromecánicos”. Así mismo, la Gobernación aclaró que el contrato de la obra en lo que le compete a la Nación no comprende únicamente el suministro e instalación de equipos. Su alcance, dijo, también contempla la ejecución de obras civiles complementarias, entre ellas, la construcción de subestaciones eléctricas y otras estructuras asociadas, las cuales pueden desarrollarse mediante frentes de trabajo independientes, tanto al interior de los túneles, como en sectores de vías a cielo abierto. “Las actividades de instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas correspondientes al Tramo 1 no presentan dependencias con las obras civiles que se ejecutan en el Tramo 2. Desde el punto de vista técnico, el proceso de instalación de los equipos a cargo del Invías fue concebido para ejecutarse de manera progresiva y por sectores”, estableció el gobierno seccional. Lea más: Medellín y Antioquia terminarán tramo de la vía al mar que la Nación dejó tirado El túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido como Túnel del Toyo, no es solo la obra de infraestructura más ambiciosa de Antioquia en las últimas tres décadas, sino también la materialización de un anhelo que el departamento ha perseguido por más de un siglo: tener una vía rápida entre Medellín y el mar de Urabá.

El proyecto completo abarca 37,7 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, en un corredor que combina 30 puentes, 18 túneles y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto que cruzan el cañón del río Tonusco. Solo el túnel principal tiene una extensión de 9,8 kilómetros. Esta megaobra se ha convertido en la representación latente de los desencuentros entre el presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que “solo les sirve a ricos de El Poblado”, y los mandatarios de Medellín y Antioquia que han destinado recursos de sus entes territoriales para cubrir los incumplimientos de la Nación. Precisamente, como un acto de resiliencia ante lo que consideran el abandono del gobierno Petro, este lunes 20 de julio, Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez estarán, con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, conmemorando el Día de la Independencia en el Túnel del Toyo.

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