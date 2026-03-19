Polémica: Posible llamado de Sebastián Villa a la Selección Colombia desata malestar y rechazo en redes

El delantero antioqueño Sebastián Villa volvió a ser tendencia en las redes sociales del país tras el anuncio dado por el periodista Germán García Grova, quien, desde Argentina, asegura que el cafetero recibió la notificación oficial de su convocatoria y, tras obtener la aprobación de su visa, estaría con la Selección para los partidos amistosos de fin de mes, ante Croacia y Francia.
Todo este ruido se da a pocas horas de la convocatoria que Néstor Lorenzo entregará para los duelos amistosos de Colombia previstos para el 26 y 29 de marzo ante Croacia y Francia, que sirven como preparación para el Mundial.