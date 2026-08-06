¿Por qué 11 países europeos no fueron invitados a la posesión de De La Espriella? Esto explica el nuevo gobierno

El Gobierno electo de Abelardo de La Espriella respondió a la controversia generada por la ausencia inicial de 11 países europeos en la lista de invitados a la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto, luego de que un memorando interno de la Cancillería advirtiera sobre las posibles implicaciones diplomáticas que podría tener esa situación. Según el comunicado emitido por Salvación Nacional y el movimiento Defensores de la Patria, todo tendría que ver con un error de trámite del gobierno saliente.

¿Cuáles eran las alertas que se activaron tras no invitar a todos los países europeos?

Un documento, fechado el 3 de agosto y elaborado por la Dirección de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que varios jefes de misión no residentes de países como Ucrania, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y Armenia, entre otros, habían solicitado una respuesta oficial sobre su eventual participación en la ceremonia, sin haber recibido comunicación hasta ese momento. La carta advertía que la falta de una invitación o de una respuesta oficial podría ser interpretada por esos Estados como un trato desigual y afectar la relación diplomática. Entérese: Posesión Abelardo de la Espriella: más de 11.000 uniformados estarán desplegados en Cali Entre los posibles efectos, se mencionó que esa percepción podría incidir en futuras decisiones sobre la política de visados Schengen para ciudadanos colombianos.

¿Por qué 11 países fueron invitados a última hora a la posesión?

Tras conocerse ese memorando, el Gobierno electo aseguró que la convocatoria del cuerpo diplomático se realizó con base en la información oficial suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo criterios institucionales de acreditación y protocolo. Según explicó, el criterio inicial fue invitar a los embajadores acreditados formalmente ante el Estado colombiano. En contexto: Senado aprobó que la posesión de Abelardo de la Espriella sea en Cali No obstante, durante el proceso de empalme se estableció que 29 embajadores concurrentes aún no habían presentado sus cartas credenciales debido a una acumulación de trámites pendientes, por lo que se buscó aplicar un tratamiento uniforme para todas las misiones diplomáticas. En concreto, el Gobierno electo aseguró: ”Durante el proceso de empalme se identificó que 29 embajadores concurrentes aún no habían presentado sus cartas credenciales debido a una acumulación inusual de trámites pendientes por parte de la administración saliente. Este criterio garantiza un tratamiento uniforme entre todas las misiones diplomáticas y evita excepciones que puedan interpretarse como preferencias o tratamientos diferenciados”. Lea más: El “León” visitará al “Tigre”: Milei confirmó asistencia a posesión de Abelardo; ¿en qué se parecen? El comunicado agrega que, una vez recibió la información consolidada el 4 de agosto, la Dirección General del Protocolo remitió las notas verbales de invitación a Armenia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Ucrania, Georgia, Serbia, San Marino, Malta y Chipre, y solicitó a la Dirección de Europa gestionar su envío. Finalmente, el Gobierno electo sostuvo que las invitaciones no obedecen a consideraciones políticas o ideológicas y añadió que han: “aplicado criterios institucionales para garantizar un tratamiento respetuoso y equitativo a las misiones extranjeras, de acuerdo con las normas y prácticas que rigen las relaciones diplomáticas”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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