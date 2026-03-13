¿Por qué los equipos colombianos se pueden enfrentar entre ellos en los grupos de Libertadores?

Los otros dos cupos se dan a los elencos que terminen mejor posicionados en la reclasificación. Por esa vía fue que DIM y Tolima llegaron a los grupos del campeonato. Los antioqueños terminaron segundos en esa tabla, mientras que los pijaos, que fueron finalistas en el Clausura, resultaron primeros. Ese destino los llevó a tener que participar en las rondas de clasificación a los grupos. Ambos equipos criollos empezaron a jugar desde la segunda ronda de clasificación. El Medellín eliminó a dos equipos uruguayos: Liverpool y Juventud de Las Piedras. El Tolima se midió contra Deportivo Táchira y O’Higgins de Chile. Los dos, por la vía de acceso al evento, quedaron en el bombo cuatro para el sorteo de los grupos que se realizará el próximo jueves 19 de marzo en la sede paraguaya de Conmebol desde las 6:00 p.m., (hora de Colombia).

¿Quiénes pueden ser los rivales de los equipos colombianos?

Este año podría pasar, en la Libertadores, algo que en teoría era “imposible” por el formato del torneo: que dos equipos colombianos se enfrenten en la fase de grupos. Como el Medellín y Tolima quedaron ubicados en el cuarto bombo de clasificación, es posible que el destino dicte que se puedan medir ante Santa Fe y Junior, que están en el tercer bombo para el sorteo.

De acuerdo con la dinámica de “La Gloria Eterna”, en cada grupo debe haber un equipo que salga de los bombos 1, 2, 3 y 4. En el primero están los equipos “grandes”, aquellos que han tenido un mejor rendimiento en los últimos años a nivel internacional: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional de Uruguay, Peñarol, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle.

En el segundo bombo están Libertad de Paraguay, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar de Bolivia, Cruzeiro y Universitario de Perú. En el tercer bombo están Junior, Universidad Católica de Chile, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready de Bolivia, Coquimbo, Deportivo La Guaira de Venezuela y Cusco F.C. En el cuarto bombo, junto al Medellín y Tolima, se encuentran Universidad Central de Venezuela, Platense de Argentina, Independiente Rivadavia, Mirassol de Brasil, Barcelona de Guayaquil y Sporting Cristal.

¿Quiénes podrían ser los rivales del DIM en los grupos de Libertadores?