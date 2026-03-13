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¿Por qué los equipos colombianos se pueden enfrentar entre ellos en los grupos de Libertadores?

Por primera vez en los últimos cinco años clasificaron a los grupos del torneo los cuatro equipos criollos que consiguieron cupo.

  • El lateral izquierdo antioqueño Frank Fabra es uno de los jugadores más experimentados de la plantilla de Independiente Medellín para afrontar la Copa Libertadores. Foto: Manuel Saldarriaga
    El lateral izquierdo antioqueño Frank Fabra es uno de los jugadores más experimentados de la plantilla de Independiente Medellín para afrontar la Copa Libertadores. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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No pasaba desde hacía cinco años. Desde 2021, la fase de grupos de la Copa Libertadores no tenía la participación de los cuatro equipos colombianos que, en teoría, consiguen cupo para ingresar al torneo continental. Aquella vez lo hicieron Santa Fe, América de Cali, Junior y Atlético Nacional.

En esta edición, los cuadros clasificados son Santa Fe, Junior, DIM y Tolima. Nuestro país tiene dos pases directos a la primera ronda de “La Gloria Eterna”, que se dan a los campeones de cada semestre del año, que esta vez son los bogotanos y los barranquilleros.

Los otros dos cupos se dan a los elencos que terminen mejor posicionados en la reclasificación. Por esa vía fue que DIM y Tolima llegaron a los grupos del campeonato. Los antioqueños terminaron segundos en esa tabla, mientras que los pijaos, que fueron finalistas en el Clausura, resultaron primeros. Ese destino los llevó a tener que participar en las rondas de clasificación a los grupos.

Ambos equipos criollos empezaron a jugar desde la segunda ronda de clasificación. El Medellín eliminó a dos equipos uruguayos: Liverpool y Juventud de Las Piedras. El Tolima se midió contra Deportivo Táchira y O’Higgins de Chile. Los dos, por la vía de acceso al evento, quedaron en el bombo cuatro para el sorteo de los grupos que se realizará el próximo jueves 19 de marzo en la sede paraguaya de Conmebol desde las 6:00 p.m., (hora de Colombia).

¿Quiénes pueden ser los rivales de los equipos colombianos?

Este año podría pasar, en la Libertadores, algo que en teoría era “imposible” por el formato del torneo: que dos equipos colombianos se enfrenten en la fase de grupos. Como el Medellín y Tolima quedaron ubicados en el cuarto bombo de clasificación, es posible que el destino dicte que se puedan medir ante Santa Fe y Junior, que están en el tercer bombo para el sorteo.

De acuerdo con la dinámica de “La Gloria Eterna”, en cada grupo debe haber un equipo que salga de los bombos 1, 2, 3 y 4. En el primero están los equipos “grandes”, aquellos que han tenido un mejor rendimiento en los últimos años a nivel internacional: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional de Uruguay, Peñarol, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle.

En el segundo bombo están Libertad de Paraguay, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar de Bolivia, Cruzeiro y Universitario de Perú. En el tercer bombo están Junior, Universidad Católica de Chile, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready de Bolivia, Coquimbo, Deportivo La Guaira de Venezuela y Cusco F.C.

En el cuarto bombo, junto al Medellín y Tolima, se encuentran Universidad Central de Venezuela, Platense de Argentina, Independiente Rivadavia, Mirassol de Brasil, Barcelona de Guayaquil y Sporting Cristal.

¿Quiénes podrían ser los rivales del DIM en los grupos de Libertadores?

En ese sentido, el DIM se podría medir con rivales como Flamengo, Palmeiras o Boca Juniors, del bombo 1. También se enfrentarían a cuadros como Estudiantes de La Plata, Corinthians, Cruzeiro, que son del bombo 2. En el tercer círculo le tocarían cuadros como Rosario Central, Always Ready –local en El Alto, a 4.100 metros sobre el nivel del mar–, o los criollos. El panorama pinta complicado.

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