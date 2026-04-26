¿Coincidencia? Dos atentados contra presidentes estadounidenses en el mismo hotel, los casos de Trump y Reagan

“No es la primera vez en estos últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca unas dos horas después de haber sido evacuado del hotel Hilton de Washington, al escucharse disparos cerca de la sala donde estaba celebrando la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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El mandatario, además, evocó el asesinato de Abraham Lincoln en 1865 al señalar que el agresor puede haber estado descontento con su política. Los presidentes “que tienen más impacto” son “contra los que se apunta”, dijo.

Pero el caso de Trump no se parece tanto al de Lincoln, como al de Ronald Reagan, que fue atacado a disparos saliendo del mismo hotel donde estaba Trump la noche del pasado sábado, cuando ocurrieron los disparos.

Sucedió el 30 de marzo de 1981. El entonces presidente Ronald Reagan salía del hotel Hilton de Washington tras pronunciar un discurso ante un grupo sindical cuando John W. Hinckley Jr. abrió fuego con su revólver calibre .22. Hizo seis disparos en 1,7 segundos. Reagan resultó herido por una bala que rebotó en su limusina, fracturándole una costilla y perforándole un pulmón. Además del presidente, otras tres personas resultaron heridas.

El atentado fue perpetrado por John Hinckley Jr., un joven de 26 años, que luego fue declarado no culpable por motivos psicológicos y desde entonces permanece bajo supervisión médica en un centro psiquiátrico.

En el caso de Trump, la identidad del sospechoso no ha sido revelada oficialmente, pero varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.

Al hablar el domingo en el canal Fox News, Trump describió al agresor como una persona “muy perturbada” y dijo que escribió un manifiesto “muy anticristiano”.

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En Estados Unidos, varios presidentes han sido asesinados durante su mandato. El primero fue Lincoln, asesinado a tiros por John Wilkes Booth en el Teatro Ford en Washington D.C., poco después de finalizar la Guerra Civil. En 1881 fue James A. Garfield, que recibió dos disparos apenas cuatro meses después de asumir la presidencia, muriendo dos meses después. El atacante fue identificado como Charles J. Guiteau. El tercer caso fue el de William McKinley, en 1901, asesinado por Leon Czolgosz, un anarquista, en la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York, ocho días después de comenzar su segundo mandato. El cuarto, es quizás el más conocido, el de John F. Kennedy, asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963.