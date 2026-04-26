Tras fallo de una acción de tutela, la consulta del Área Metropolitana de San Nicolás ya tiene plata

La consulta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás ya tiene recursos para realizarse, todo porque el Ministerio de Hacienda entregó los 7.414 millones de pesos para que se pudiera realizar el próximo 2 de agosto, después de las múltiples trabas que ha tenido esta actividad, principalmente en temas económicos.
El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto, expresó: “Hoy hay una buena noticia para el Oriente antioqueño: el Ministerio de Hacienda ya giró los recursos para la consulta popular. Están en manos de la Registraduría y permiten avanzar con todas las garantías. Hay fecha, hay recursos y hay garantías: el 2 de agosto será la gente del Valle de San Nicolás la que decida el presente y el futuro de su territorio”.