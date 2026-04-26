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Identificaron a algunas de las víctimas mortales del atentado en la vía Panamericana y decretaron 3 días de luto

El gobernador del Cauca confirmó el aumento de las víctimas a 20 fallecidos. Varios de los fallecidos residían en veredas de Cajibío.

  • Patricia Mósquera, lideresa afrodescendiente, es una de las víctimas fallecidas en el atentado en la vía Panamericana. Fotos: Indepaz y captura video redes sociales
    Patricia Mósquera, lideresa afrodescendiente, es una de las víctimas fallecidas en el atentado en la vía Panamericana. Fotos: Indepaz y captura video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Varios muertos, daños múltiples a vehículos y grietas que dejaron incomunicados a los departamentos de Valle con el Cauca fue lo que dejó el atentado en la vía Panamericana con cilindros bomba a la altura del municipio de Cajibío. Ya fueron identificadas algunas víctimas fatales.

Hasta el momento van 20 personas que perdieron la vida por las acciones terroristas en el suroccidente del país. Así lo ha confirmado el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien subrayó que dentro de las víctimas, 15 son mujeres y 5 son hombres, todos mayores de edad.

Lea también: Video | Los angustiantes momentos tras la explosión en la vía Panamericana que dejó múltiples víctimas

De este grupo de fallecidos, las autoridades han logrado identificar al menos a 12 personas, siendo una de ellas, la cuadragésima octava lideresa social (48°) asesinada en lo que va del 2026.

Se trata de Patricia Mosquera, una lideresa afrodescendiente integrante del Consejo Comunitario del Puro y perteneciente al Mecanismo Especial de Consulta (MEC) de la subregión Alto Patía Norte del Cauca.

Además de Patricia, también fueron identificadas Virgelina Valencia, Tiodomira Salazar, Luz Dary Solarte, Andrea Golondrino, Etelvina Valencia, Daniela Valencia, Clemencia Valencia y Liliana Valenzuela Valencia. Dentro de los hombres que murieron a causa del atentado están José Ciro Puliche y Alirio Medina.

Las autoridades también se refirieron a la muerte de Libia Flor, quien falleció en un centro asistencial luego de haber resultado herida a causa de la detonación del explosivo.

La caracterización de las víctimas se está adelantando con ayuda de las personerías de los municipios de Cajibío y Piendamó. Además, se ha hallado que quienes fueron asesinados eran residentes de corregimientos de La Granja, La Palma, Carpintero y La Pedregosa.

El mandatario local ha informado que se está avanzando en el apoyo sicosocial y un apoyo integral a las familias de las víctimas, además de un auxilio funerario, pues 11 de los fallecidos residían en una misma vereda.

Asimismo, se ha decretado tres días de duelo en el departamento del Cauca “en memoria de la población civil a la que le fue arrebatada la vida a causa de la violencia” y en los siguientes días se realizará un acto simbólico.

En los diferentes centros hospitalarios hay 36 heridos, de los cuales 3 permanecen en una UCI y cinco son menores de edad, los cuales se encuentran fuera de peligro.

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