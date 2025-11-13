Video | Cristiano Ronaldo fue expulsado por primera vez en su carrera con Portugal

Salió molesto. Mientras caminaba hacia los camerinos del estadio Aviva de Dublín, Irlanda, después de ser expulsado en el partido entre la Selección local y Portugal, Cristiano Ronaldo señaló a un miembro de cuerpo técnico del elenco irlandés y le insinuó, haciendo un gesto con su mano, de que hablaba mucho.
El jugador portugués, de 40 años, le sostuvo todo el tiempo la mirada. Varias personas del equipo técnico luso salieron a calmar a Ronaldo y, este, antes de abandonar de manera definitiva el campo de juego en medio de los silbidos de una parte de los aficionados de Irlanda, así como los aplausos de otros, le dio la mano a quien venía señalando. Después aplaudió, saludó con la mirada a una persona de logística del estadio de Dublín y se perdió en el camerino.