El hijo de Cristiano Ronaldo entrena con el Real Madrid, ¿continúa el legado?

Cris Jr es el hijo mayor del astro portugués Cristiano Ronaldo. Desde muy pequeño se le ha visto jugando al fútbol con su padre en los momentos de descanso del “Bicho”, quien le ha implantado algo de su disciplina. Hoy el joven se encuentra con sus hermanos y Georgina Rodríguez (esposa de Cristiano Ronaldo) en España por la situación geopolítica y bélica que atraviesa el Medio Oriente. Cristiano padre viajó a Madrid para tratarse una lesión, la cual lo marginó de la convocatoria de la Selección de Portugal para los amistosos ante México este 28 de marzo y ante Estados Unidos el 31 del mismo mes. El viaje a la capital española sirvió también para alejar a su familia del foco de la guerra que libran Israel y Estados Unidos frente a Irán.

Si bien el luso regresó a Riyadh, Arabia Saudita, su familia se quedó en territorio ibérico. Allí, Cristiano Jr, que sigue siendo jugador del Al Nassr como su padre, ha estado entrenando con la categoría cadete (sub-16) del Real Madrid, club donde su papá es una leyenda absoluta. El “Bichito” (como ya se le conoce a Cris Jr), ha mostrado capacidad, destreza y talento con la pelota, según confirman medios españoles. El Madrid buscaría hacerse con los servicios del chico, pero por el momento no hay nada oficial. Cristiano Ronaldo por el momento no se plantea volver a Europa, sin embargo, “pretendientes” no le faltan en el Viejo Continente a uno de los mejores jugadores de la historia. Georgina (madrastra de Cris Jr) por su parte, se ha hecho presente en Valdevebas acompañando al hijo de su esposo. Al parecer, Ronaldo Jr seguirá un par de semanas más entrenándose con el conjunto blanco bajo las órdenes del entrenador del equipo Cadete A, Carlos Cura.

¿Continúa la historia con Cristiano Jr?