Como a Brasil 2014, Cristiano Ronaldo llegará al Mundial 2026 saliendo de problema de tendón: Al-Nassr confirmó su lesión

A su edad, el tiempo apremia. El deporte de alto rendimiento no tiene piedad ni con quienes mejor le han pagado. A 100 días del inicio del Mundial Norteamérica 2026, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, sufrió una lesión que lo privaría, mínimo, de jugar la jornada de amistosos de la fecha Fifa que se realizarán en marzo.
Ronaldo salió con molestias del partido contra Al-Fayha, que se jugó el fin de semana pasado y en el que Al-Nassr, su equipo, se impuso 1-3. De inmediato le pusieron hielo en la parte posterior de la pierna. El futbolista luso se mostró aburrido, desconsolado. Quizás pensaba en que el problema físico que tenía lo sacaría de la Copa del Mundo que se jugará en junio y que será la última de su carrera.