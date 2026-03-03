Como a Brasil 2014, Cristiano Ronaldo llegará al Mundial 2026 saliendo de problema de tendón: Al-Nassr confirmó su lesión

A su edad, el tiempo apremia. El deporte de alto rendimiento no tiene piedad ni con quienes mejor le han pagado. A 100 días del inicio del Mundial Norteamérica 2026, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, sufrió una lesión que lo privaría, mínimo, de jugar la jornada de amistosos de la fecha Fifa que se realizarán en marzo. Le puede interesar: Cristiano Ronaldo reveló dónde jugará la próxima temporada tras huelga con Al-Nassr Ronaldo salió con molestias del partido contra Al-Fayha, que se jugó el fin de semana pasado y en el que Al-Nassr, su equipo, se impuso 1-3. De inmediato le pusieron hielo en la parte posterior de la pierna. El futbolista luso se mostró aburrido, desconsolado. Quizás pensaba en que el problema físico que tenía lo sacaría de la Copa del Mundo que se jugará en junio y que será la última de su carrera.

¿Cuál fue la lesión de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

El lunes le hicieron exámenes. Inicialmente se dijo que la lesión era grave. Medios internacionales dijeron que tenía un problema en el tendón rotuliano. No obstante, Al-Nassr publicó un comunicado en el que manifestó que tenía una lesión en el tendón de la corva, el que queda en los isquiotibiales, en la parte de atrás de la rodilla.

El cuadro saudí no aclaró cuánto tiempo llevará la recuperación de Ronaldo. Sin embargo, compartió unas fotos del futbolista portugués entrenando en el gimnasio de la sede del club en Riad, capital de Arabia Saudita. Con eso se desmintieron dos cosas: por un lado, que había viajado de esa ciudad hacia Madrid por los ataques aéreos que hubo a la embajada de Irán en ese país. Le puede interesar: Al Nassr compartió fotos de entrenamiento con Cristiano Ronaldo, lo que pondría fin a las especulaciones sobre su viaje a Madrid

Por otra parte, que su lesión era grave. Se estima que la recuperación, dependiendo de la gravedad del problema, es de entre tres y ocho semanas. Ronaldo, que ya tiene experiencia y conoce bien su cuerpo, seguro no sufrió la lesión de mayor gravedad. Por eso, podría regresar a finales de marzo o inicios de abril a las canchas.

¿Cristiano Ronaldo ya había sufrido una lesión antes de un Mundial?

Eso lo privaría de jugar el partido amistoso entre su selección y México, programado para el 28 de marzo de este año, en el que se tiene previsto que se inaugure de nuevo el estadio Azteca de Ciudad de México, donde el 11 de junio arrancará el Mundial de Norteamérica. Cristiano, seguro, no acelerará su recuperación. Para el luso lo más importante es llegar bien a la Copa del Mundo.

Ya tiene experiencia. Antes de Brasil 2014, sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo tuvo en algodones todo el Mundial. El problema del que padeció fue una tendinitis rotuliana que, de acuerdo con lo que dejó ver en una película que grabaron en ese torneo, lo atormentó y amainó su rendimiento.

