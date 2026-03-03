La nueva marca china de vehículos eléctricos que abre sus vitrinas en Medellín

Una nueva marca de vehículos eléctricos abrió sus puertas en Medellín. Se trata de la marca de lujo Voyah, que inauguró su primer punto de exhibición en el centro comercial El Tesoro. Su apuesta es vender al menos 100 unidades este año en la ciudad.
Y no es para menos; contar con una vitrina en Medellín para los concesionarios de vehículos eléctricos se ha convertido en casi una obligación. Los consumidores de la capital antioqueña y del Valle de Aburrá compraron 3.770 de los 19.724 vehículos eléctricos nuevos que se matricularon en Colombia. Dicho de otra forma, casi 20 de cada 100 se vendieron en esta ciudad.
Medellín se consolida así en eje de la estrategia de expansión nacional de la marca, representada en Colombia por Gezpomotor. “Medellín es una ciudad clave por la alta demanda de vehículos de nuevas energías y el interés creciente del público por este tipo de tecnologías”, afirmó Santiago Álvarez, gerente comercial de Gezpomotor.
Voyah proyecta cerrar 2026 con al menos dos puntos de venta en Medellín y superar las 100 unidades comercializadas en su primer año de operación en la ciudad, como parte de un plan que contempla un crecimiento superior al 300% en ventas a nivel nacional.
Solo en Medellín, la marca espera invertir unos $6.000 millones y culminar el 2026 con tres concesionarios en funcionamiento, por lo que sigue adelantando negociaciones para su expansión.