Cristiano Ronaldo quería jugar contra Atlético Nacional: esto fue lo que dijo Orlando Berrío

Orlando Berrío es el autor del que para muchos es el gol más importante en la historia de Atlético Nacional cuando anotó a los 94 minutos de partido en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016 contra Rosario Central en el Atanasio Girardot de Medellín. Ese 19 de mayo la gente creyó en Nacional como posible campeón del certamen internacional, el cual se levantó el 27 de julio del mismo año. Esa noche Berrío se volvió leyenda del club antioqueño; por eso su palabra es autorizada en la parcialidad verdolaga.

El exfutbolista contó una inédita anécdota que involucra a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia y máximo goleador del balompié con 980 goles hasta el momento. Berrío contó en el podcast La Jotadera qué fue lo que le dijo el astro portugués en la premiación de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Japón del año 2016, torneo al que el Verde Paisa clasificó después de obtener la Libertadores.

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Los Verdolagas ganaron con autoridad la “Gloria Eterna”, sin embargo, el respeto del mundo se lo ganaron por un hecho que duele hasta el día de hoy: la tragedia de Chapecoense del 28 de noviembre de 2016. Nacional, que en aquel entonces era dirigido por Reinaldo Rueda, llegó a la final del otro torneo continental, la Copa Sudamericana. La final de aquel torneo era justo contra Chapecoense; no obstante, un atroz accidente aéreo hizo que esa final nunca se pudiera jugar. El equipo colombiano, en señal de respeto, le cedió el título del torneo.

Esta acción puso a Nacional en el centro mediático del fútbol y se ganaron el respeto de grandes figuras del balompié, entre ellas Casemiro. Orlando Berrío contó qué le dijo el mediocampista brasileño en ese momento y cómo fue el encuentro con los jugadores del Real Madrid, especialmente con Cristiano Ronaldo, quien le manifestó la admiración por Nacional.