Bajo el dicho de “el buen hijo siempre vuelve a casa”, múltiples futbolistas colombianos acostumbran a retornar al club de sus amores para finalizar su carrera con broche de oro, o hacer una segunda temporada con honores, luego de experimentar el fútbol internacional.
David Ospina, Giovanni Moreno, Víctor Hugo Aristizábal, Macnelly Torres, Dorlan Pabón y hasta Jéfferson Duque, son algunos de los más recientes ídolos que vistieron la camiseta de Atlético Nacional en dos ocasiones, y que muchas veces su retorno fue para despedirse definitivamente del fútbol profesional.
Sin embargo, entre el hincha verdolaga siempre quedó la pregunta de por qué Orlando Berrío no terminó su carrera en Atlético Nacional, especialmente luego de haberse ganado el cariño y el respeto de la hinchada luego del partido frente a Rosario Central.
En charla con El Colombiano en el pódcast Línea de Gol, el ídolo nos cuenta las razones y cómo vivió ese partido de cuartos de final de Copa Libertadores.
