Así sería el once de gala de Atlético Nacional con la llegada de James Rodríguez, ¿el mejor equipo del país?

El regreso de James Rodríguez al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) marcó un hito. Tras 20 años de su debut en Envigado F.C. frente a Cúcuta, el mediocampista de 35 años fue anunciado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional. “El más grande, al más grande”, dijo el club. Este domingo 13 de septiembre vivirá su presentación ante la afición en el estadio Atanasio Girardot. Aunque su estreno en cancha deberá esperar mientras hace el reacondicionamiento, en el entorno del club ya se perfila la alineación que estructuraría el director técnico Lucas González para potenciar al experimentado volante.

James en su presentación y junto a los compañeros de Atlético Nacional. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial

Le puede interesar: James llegó a Nacional con una misión: “Vamos por absolutamente todo” Atlético Nacional se convierte en la sexta camiseta que vestirá Rodríguez en América, tras sus etapas por Envigado, Banfield, São Paulo, León y Minnesota; este último fue el club en EE. UU., donde jugó antes del Mundial de Norteamérica 2026. A esta trayectoria en el continente se suma su recorrido por Europa en Real Madrid, Bayern Múnich, Mónaco, Porto, Everton y Olympiacos, además de su paso por Al Rayyan de Catar. Un total de 14 equipos en su carrera.

James Rodríguez con las camisetas de Real Madrid y Everton. Ahora con la de Nacional. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial y Getty

El impacto táctico en el esquema de Lucas González

Lucas González mantendrá su estilo de juego e integrará a James Rodríguez dentro del sistema táctico habitual. El mediocampista puede desempeñarse en dos posiciones, aunque la proyección principal apunta a ubicarlo justo detrás del delantero centro, rol que ocupa Alfredo Morelos. Esta reestructuración implica que Edwin Cardona quedaría relegado de su lugar en la formación inicial. Aunque el antioqueño venía consolidado como titular, la competencia directa con el volante de la Selección Colombia influirá en las decisiones del estratega. De encontrarse en óptimas condiciones físicas, James tendría el puesto. El mapa de calor del futbolista, según la plataforma Besoccer, refleja su grado de influencia en la zona medular, con tendencia a recostarse hacia la derecha sin pisar con frecuencia el área chica, donde saca provecho de su visión y precisión para filtrar pases hacia el último cuarto de cancha.

Por su parte, Rengifo también se encuentra en la disputa por un lugar en el equipo, ya que viene siendo suplente en el equipo. No obstante, González lo ha ubicado en una posición más retrasada, alternativa que permitiría reunirlo con James en cancha en situaciones puntuales donde el equipo requiera mayor volumen ofensivo.

La alineación de gala que se proyecta para el conjunto antioqueño

La estructura titular que viene utilizando el entrenador Lucas González (4-2-3-1) conservará su base e incorporará a James como principal variante. Las bandas estarían ocupadas por Marlos Moreno y Andrés Sarmiento, mientras que la zona de contención contará con el respaldo de Matheus Uribe y Jorman Campuzano. La formación proyectada de Atlético Nacional sería: Franco Armani en el arco; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo y Samuel Velásquez en la línea defensiva; Jorman Campuzano y Matheus Uribe en la primera línea de volantes; James Rodríguez en la creación; Marlos Moreno y Andrés Sarmiento por los extremos; y Alfredo Morelos en punta como centrodelantero.

El último compromiso oficial disputado por James David Rodríguez se registró el pasado 7 de julio con la Selección Colombia, cuando sumó 66 minutos en cancha durante los octavos de final del Mundial ante el seleccionado de Suiza, donde quedaron eliminados. También le puede interesar: ¡La rivalidad continúa! Sabalenka y Rybakina disputarán la corona en el US Open este sábado; ¿a qué hora y dónde ver el partido? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas