Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Así sería el once de gala de Atlético Nacional con la llegada de James Rodríguez, ¿el mejor equipo del país?

La incorporación de James Rodríguez en el once titular desplazará fichas clave en el esquema habitual y fijará una estructura ofensiva pensada para abastecer el ataque verdolaga. Todo queda en manos de Lucas González.

  • A sus 35 años, el volante cucuteño viste los colores de Atlético Nacional y paraliza a la hinchada verde, que este domingo colmará el Atanasio Girardot para su presentación. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial
    A sus 35 años, el volante cucuteño viste los colores de Atlético Nacional y paraliza a la hinchada verde, que este domingo colmará el Atanasio Girardot para su presentación. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial
  • James en su presentación y junto a los compañeros de Atlético Nacional. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial
    James en su presentación y junto a los compañeros de Atlético Nacional. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial
  • James Rodríguez con las camisetas de Real Madrid y Everton. Ahora con la de Nacional. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial y Getty
    James Rodríguez con las camisetas de Real Madrid y Everton. Ahora con la de Nacional. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial y Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El regreso de James Rodríguez al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) marcó un hito. Tras 20 años de su debut en Envigado F.C. frente a Cúcuta, el mediocampista de 35 años fue anunciado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional. “El más grande, al más grande”, dijo el club.

Este domingo 13 de septiembre vivirá su presentación ante la afición en el estadio Atanasio Girardot. Aunque su estreno en cancha deberá esperar mientras hace el reacondicionamiento, en el entorno del club ya se perfila la alineación que estructuraría el director técnico Lucas González para potenciar al experimentado volante.

James en su presentación y junto a los compañeros de Atlético Nacional. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial
James en su presentación y junto a los compañeros de Atlético Nacional. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial

Le puede interesar: James llegó a Nacional con una misión: “Vamos por absolutamente todo”

Atlético Nacional se convierte en la sexta camiseta que vestirá Rodríguez en América, tras sus etapas por Envigado, Banfield, São Paulo, León y Minnesota; este último fue el club en EE. UU., donde jugó antes del Mundial de Norteamérica 2026.

A esta trayectoria en el continente se suma su recorrido por Europa en Real Madrid, Bayern Múnich, Mónaco, Porto, Everton y Olympiacos, además de su paso por Al Rayyan de Catar. Un total de 14 equipos en su carrera.

James Rodríguez con las camisetas de Real Madrid y Everton. Ahora con la de Nacional. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial y Getty
James Rodríguez con las camisetas de Real Madrid y Everton. Ahora con la de Nacional. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial y Getty

El impacto táctico en el esquema de Lucas González

Lucas González mantendrá su estilo de juego e integrará a James Rodríguez dentro del sistema táctico habitual. El mediocampista puede desempeñarse en dos posiciones, aunque la proyección principal apunta a ubicarlo justo detrás del delantero centro, rol que ocupa Alfredo Morelos.

Esta reestructuración implica que Edwin Cardona quedaría relegado de su lugar en la formación inicial. Aunque el antioqueño venía consolidado como titular, la competencia directa con el volante de la Selección Colombia influirá en las decisiones del estratega. De encontrarse en óptimas condiciones físicas, James tendría el puesto.

El mapa de calor del futbolista, según la plataforma Besoccer, refleja su grado de influencia en la zona medular, con tendencia a recostarse hacia la derecha sin pisar con frecuencia el área chica, donde saca provecho de su visión y precisión para filtrar pases hacia el último cuarto de cancha.

Por su parte, Rengifo también se encuentra en la disputa por un lugar en el equipo, ya que viene siendo suplente en el equipo. No obstante, González lo ha ubicado en una posición más retrasada, alternativa que permitiría reunirlo con James en cancha en situaciones puntuales donde el equipo requiera mayor volumen ofensivo.

La alineación de gala que se proyecta para el conjunto antioqueño

La estructura titular que viene utilizando el entrenador Lucas González (4-2-3-1) conservará su base e incorporará a James como principal variante. Las bandas estarían ocupadas por Marlos Moreno y Andrés Sarmiento, mientras que la zona de contención contará con el respaldo de Matheus Uribe y Jorman Campuzano.

La formación proyectada de Atlético Nacional sería: Franco Armani en el arco; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo y Samuel Velásquez en la línea defensiva; Jorman Campuzano y Matheus Uribe en la primera línea de volantes; James Rodríguez en la creación; Marlos Moreno y Andrés Sarmiento por los extremos; y Alfredo Morelos en punta como centrodelantero.

El último compromiso oficial disputado por James David Rodríguez se registró el pasado 7 de julio con la Selección Colombia, cuando sumó 66 minutos en cancha durante los octavos de final del Mundial ante el seleccionado de Suiza, donde quedaron eliminados.

También le puede interesar: ¡La rivalidad continúa! Sabalenka y Rybakina disputarán la corona en el US Open este sábado; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo debuta James Rodríguez con Atlético Nacional?
La noticia no precisa la fecha exacta de su debut oficial en cancha. Únicamente se confirma que su presentación ante la hinchada en el estadio Atanasio Girardot es este domingo y que su estreno deportivo se dará más adelante, una vez complete su puesta a punto física.
¿Cómo se alineará Atlético Nacional con James Rodríguez en el equipo titular?
El equipo formaría con Franco Armani en el arco; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo y Samuel Velásquez en la defensa; Jorman Campuzano y Matheus Uribe en la primera línea de volantes; James Rodríguez en la creación; Marlos Moreno y Andrés Sarmiento por las bandas; y Alfredo Morelos como centrodelantero.
¿Qué pasará con Edwin Cardona tras la llegada de James Rodríguez?
Edwin Cardona cederá su puesto en la formación titular. Aunque venía actuando como inicialista, la presencia de James en la posición de mediocampista ofensivo detrás del centrodelantero relegará al antioqueño al banco de suplentes.
¿En qué posición jugará James Rodríguez en el esquema de Lucas González?
James jugará como mediapunta o volante de creación, ubicado por detrás del delantero centro (Alfredo Morelos). El mapa de calor indica que tiende a recostarse hacia el sector derecho del campo para filtrar pases con precisión hacia el último cuarto de cancha.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos