Así sería el once de gala de Atlético Nacional con la llegada de James Rodríguez, ¿el mejor equipo del país?

El regreso de James Rodríguez al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) marcó un hito. Tras 20 años de su debut en Envigado F.C. frente a Cúcuta, el mediocampista de 35 años fue anunciado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional. “El más grande, al más grande”, dijo el club.
Este domingo 13 de septiembre vivirá su presentación ante la afición en el estadio Atanasio Girardot. Aunque su estreno en cancha deberá esperar mientras hace el reacondicionamiento, en el entorno del club ya se perfila la alineación que estructuraría el director técnico Lucas González para potenciar al experimentado volante.