Por estar mirando el celular, hombre cayó desde un segundo piso: el accidente quedó en video

Hay consejos que las mamás repiten hasta el cansancio y uno de ellos es “cuando camine, mire por dónde va, no coja el celular”. Un hombre tuvo que comprobarlo de la peor manera cuando recorría una construcción y se cayó desde el segundo piso.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el lugar. En la grabación se observa al hombre desplazándose por el segundo nivel mientras tiene la atención puesta en su celular.

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Con la información recogida preliminarmente, habría llegado al sitio para revisar cómo avanzaban los trabajos y, después de subir las escaleras, comenzó a caminar por una de las zonas de la obra cuando dio un paso en falso. Las imágenes muestran también a las personas que estaban en la construcción y se acercaron para mirar qué había ocurrido, mientras otros bajan rápidamente por las escaleras para auxiliarlo.

Las imágenes llamaron la atención de miles de usuarios, que compartieron la grabación y comentaron la particular situación, tanto así que fue tendencia mundial en la red social X.