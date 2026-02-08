¿Por qué sacar al técnico Alejandro Restrepo sería un error costoso para el DIM?

La situación que atraviesa el Deportivo Independiente Medellín en materia deportiva es complicada. Más allá de las presiones de un sector de la hinchada y del periodismo para que el técnico Alejandro Restrepo renuncie a un contrato que le acaban de prolongar, la dirigencia debe asumir una posición seria, sensata, aterrizada y alejada de fanatismos.
A nueve días de que el equipo rojo juegue el primer partido de la segunda ronda de la Copa Libertadores ante Liverpool de Uruguay (martes 17 de febrero, 7:30 p.m. en Montevideo), en una serie donde se juega la clasificación a la fase de grupos que, de entrada, otorga tres millones de dólares, cortar el proceso de tajo sería bastante arriesgado.
Los mismos jugadores, liderados por Didier Moreno, expresaron después del partido ante Internacional de Bogotá —en el que el DIM cayó en el Atanasio Girardot por 1-2— que ellos son los únicos responsables de la mala campaña por las decisiones equivocadas que han tomado en la cancha, y dieron fe del trabajo serio y responsable que realiza el cuerpo técnico durante la semana. Manifestaron que son ellos los llamados a enderezar el camino y recuperar la confianza de la afición.
“Es injusto que todo recaiga sobre él (Alejandro Restrepo). Para mí los verdaderos culpables somos nosotros, los jugadores, los que saltamos al campo de juego. El cuerpo técnico nos da toda la información, preparan los partidos y estudian al rival; ellos más no pueden hacer”, afirmó el capitán en rueda de prensa.
El hincha no puede olvidar tampoco las dificultades que ha tenido el equipo para conformar la nómina que se pretendía: las lesiones de Daniel Londoño, Yony González y Daniel Cataño, además de otras que arrastraban jugadores importantes como Baldomero Perlaza, quien no ha podido actuar este año.