“Bajo matrícula condicional”: Bernie Moreno, senador republicano, tras encuentro Petro-Trump

Luego de la tan esperada reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, que en un principio fue calificada como “fantástica”, ahora se conocen más detalles de lo que dejó el acercamiento.
Si bien de ambas partes llovieron elogios, en profundidad, sobre lo que se habló a puertas cerradas en la Oficina Oval, solo lo saben sus interlocutores. Uno de ellos fue Bernie Moreno, senador republicano, crítico del Gobierno Petro y quien causó sorpresa al estar entre los invitados de este encuentro.