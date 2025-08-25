“En la carrera estaba en una burbuja”: David Alonso contó cómo se sintió tras conseguir su primera victoria en Moto 2 tras 14 intentos

Catorce victorias en 2024 lo metieron en la historia del Moto 3: se convirtió en el piloto más ganador en una temporada en esa categoría. Catorce carreras tuvo que esperar el colombo-español David Alonso, de 19 años, para subirse al primer escaño del podio en el Moto 2, segunda categoría del mundial de motociclismo.
En Hungría, el 24 de agosto de 2025, llegó el triunfo que buscó, sin fruto, en Tailandia, Argentina, Estados Unidos, Qatar, España, Francia, Reino Unido, Aragón, Italia, Países Bajos, Alemania, República Checa y Austria. De las 13 carreras previas que corrió, Alonso terminó ocho. En las cinco restantes sufrió caídas que lo privaron de cruzar la meta.