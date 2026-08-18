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Video | ¡Daniel Arcila está intratable! El colombiano anotó por quinto partido consecutivo; ¿merece selección?

El volante canterano de Envigado, Daniel Arcila, está en su mejor momento futbolístico

  • Daniel Arcila tiene a la gambeta como una de sus principales virtudes. FOTO: X clubleonfc
    Daniel Arcila tiene a la gambeta como una de sus principales virtudes. FOTO: X clubleonfc
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El Club León de Guanajuato, equipo que dirige Javier Gandolfi, acumula cinco victorias consecutivas, esto en gran parte gracias a Daniel Arcila. El mediapunta colombiano de 24 años de edad sumó mínimo un gol en los últimos 5 partidos de “La Fiera”; este pasado lunes 17 de agosto fue el encargado de abrir el marcador en el duelo contra Necaxa por la cuarta fecha de la Liga de México.

Al minuto 27 de partido, Arcila recibió un balón a espaldas de los defensores rivales y, aprovechando la mala salida del guardameta Luis Jiménez, puso el 1-0 en el Estadio Victoria. En un duelo que hasta ese momento estaba para cualquiera de los dos equipos y donde la intensidad aumentaba progresivamente, el oriundo de Mariquita, Tolima, apareció para darle tranquilidad al León.

La primera parte finalizó con victoria parcial de los “Panza Verde”, que sufrieron el empate de Matías Espindola a los 65’, pero Juan Pablo Domínguez selló los tres puntos para los de Gandolfi a los 72 minutos de juego. Con esta victoria, León se ubica undécimo con seis puntos en la Liga MX. Los colombianos Diber Cambindo y Johan Romaña también jugaron como inicialistas en el triunfo de León. Juan Valencia fue el delantero de Necaxa.

Daniel Arcila, por su parte, lleva 2 goles en Liga MX y 5 en la Leagues Cup, siendo el goleador del torneo que combina equipos del fútbol manito y la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS).

¿Pide pista en selección?

Para ubicar un poco a quien no ha visto jugar a Daniel Arcila, el tolimense tiene un perfil parecido al de Jhon Arias. Se puede mover por todo el frente de ataque, pero sus mejores presentaciones son cuando juega de mediapunta o extrema por banda izquierda, donde puede aprovechar su pierna hábil encarando hacia adentro.

Si bien en la selección Colombia hay jugadores como Jorge Carrascal, Jaminton Campaz, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero o el mismo Arias, que cumplen funciones parecidas a las de Arcila, el canterano de Envigado puede ganarse un puesto en las próximas convocatorias si mantiene el nivel mostrado en los primeros partidos del segundo semestre de 2026.

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Por meritocracia, debería ir, pues los números lo ubican como el colombiano con más aportaciones de gol en el fútbol internacional después del Mundial 2026. Con 24 años, puede ser una pieza habitual en la renovación del conjunto tricolor.

Lea también: Lorenzo ya tiene nuevo asistente: quién es José María Bazán, el argentino que llega a la Selección Colombia

¿Cuántos goles lleva Daniel Arcila en la Liga MX y en la Leagues Cup?
Daniel Arcila suma 2 goles en la Liga MX y 5 en la Leagues Cup en lo que va de 2026.
¿Cuántos partidos consecutivos lleva Daniel Arcila marcando con León?
Arcila ha marcado al menos un gol en los últimos cinco partidos de León, una racha que explica buena parte del buen momento ofensivo del equipo.
¿Qué posición juega Daniel Arcila y cuál es su estilo de juego?
Arcila se desempeña principalmente como mediapunta o extremo por la banda izquierda, aunque puede moverse por todo el frente de ataque; su perfil se caracteriza por encarar hacia adentro aprovechando su pierna hábil.
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