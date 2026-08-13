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En el regreso de Lionel Messi, los colombianos brillaron; vea aquí el doblete de Daniel Arcila

El partido entre Inter Miami y León de México por la Leagues Cup, nos dejó como figura a Daniel Arcila en el regreso de Messi

  • Arcila y Cambindo celebrando. En la esquina superior derecha, Messi y Romaña abrazados. FOTOS: X ClubLeón
    Arcila y Cambindo celebrando. En la esquina superior derecha, Messi y Romaña abrazados. FOTOS: X ClubLeón
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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La tercera fecha de la Leagues Cup, un torneo que incluye a equipos de la liga mexicana y la MLS, enfrentó en el NU Stadium de Miami al Inter de esta ciudad contra León de México en el primer partido de Lionel Messi después de la muerte de su padre, Jorge. El compromiso inició sin el astro argentino en cancha. Por el lado de los “Esmeraldas”, Daniel Arcila y Johan Romañana fueron titulares, Diber Cambindo también empezó en el banco.

El equipo rosa de Florida tenía la obligación de ganar, ya que en la primera fecha triunfó, pero cayó en la segunda, todo esto contra equipos mexicanos (San Luis y Monterrey, respectivamente). Para poder superar su grupo, tenía que vencer a los de Guanajuato y al minuto 42 se puso en ventaja. El gol de las “Garzas” lo hizo el estadounidense Daniel Pinter.

Así terminaría el primer tiempo. Para la segunda mitad, el mismo Pinter saldría del terreno de juego para darle paso a Lionel Messi, quien fue arropado por su público con un aplauso y múltiples mensajes de apoyo. También, para la etapa complementaria, ingresó Diber Cambindo en el León.

Con el marcador en contra, el técnico argentino Javier Gandolfi buscó con Diber Cambindo un arma para apoyar a Arcila en ataque y así generar más peligro para conseguir el empate que cayó al minuto 50, justamente, con asistencia de Cambindo y definición de Arcila. Luego, al 53, Yannick Bright puso en ventaja a los floridanos 2-1, pero “Juanpi” Domínguez igualó nuevamente a los 61. Ya cuando el juego llegaba a su final, un balón al área bajado por Diber Cambindo tuvo como goleador a Daniel Arcila, quien le dio el triunfo a “La Fiera” por 3-2 en condición de visitante.

Arcila, jugador de 24 años oriundo de Mariquita, Tolima, y canterano del Envigado Fútbol Club, llegó a León en agosto de 2025 por 730.000 euros desde la Cantera de Héroes. En palabras de su exentrenador, Andrés Orozco, Arcila es “un crack total”. El tolimense suma 4 goles en la presente temporada con los “Panzas Verdes”, quienes lideran su grupo en la Leagues Cup con puntaje perfecto.

El abrazo de Romaña y Messi se hace viral

Antes del momento viral, el defensor central colombiano, Johan Romaña, le bloqueó un remate a Lionel Messi al minuto 51, después se acercó, le habló y le dio un toquecito en el hombro de fraternidad. Posteriormente, en un “mano a mano”, el canterano de Independiente Medellín aprovechó la cercanía al astro argentino y le dio un abrazo que hoy le da la vuelta al mundo, algo que cualquier fanático del fútbol hubiera hecho.

Lea también: El regreso más difícil de Messi: volvió al fútbol tras despedir a su padre

¿Quién es Daniel Arcila, el colombiano que marcó dos goles contra Inter Miami?
Daniel Arcila es un futbolista colombiano de 24 años, nacido en Mariquita, Tolima, y formado en las divisiones inferiores de Envigado FC. Llegó al León en agosto de 2025 procedente de la Cantera de Héroes por 730.000 euros y suma cuatro goles en la presente temporada.
¿Lionel Messi jugó contra León en la Leagues Cup?
Sí. Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo, después del descanso, en reemplazo de Daniel Pinter. Fue su primer partido después de la muerte de su padre, Jorge Messi, y recibió muestras de apoyo de los aficionados presentes en el estadio.
¿Qué pasó entre Johan Romaña y Lionel Messi durante el partido?
Johan Romaña primero bloqueó un remate de Lionel Messi al minuto 51 y luego tuvo un breve intercambio con el argentino. Posteriormente, ambos protagonizaron un abrazo que se volvió viral en redes sociales.
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