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Fiscalía imputará a Ricardo Orrego por acoso sexual y acto sexual violento por cinco casos

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados hasta el momento, la investigación contempla preliminarmente por hechos ocurridos entre 2012 y 2024.

  • Ricardo Orrego, experiodista deportivo de Blu Radio y Noticias Caracol, enfrenta un proceso penal por acoso sexual y acto sexual violento. Foto: redes
    Ricardo Orrego, experiodista deportivo de Blu Radio y Noticias Caracol, enfrenta un proceso penal por acoso sexual y acto sexual violento. Foto: redes
El Colombiano
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hace 7 horas
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La Fiscalía radicó petición para una audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Orrego Arboleda, como presunto responsable de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

La petición fue tramitada por el Grupo de Tareas Especiales creado por el ente investigador para esclarecer hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación.

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Orrego, quien durante varios años trabajó en Caracol Televisión y Blu Radio, es investigado desde hace meses por presuntas conductas de violencia sexual en contra de compañeras de trabajo.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados hasta el momento, la investigación contempla preliminarmente cinco víctimas en hechos ocurridos entre 2012 y 2024.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, con base en los elementos recopilados durante la investigación, decidió solicitar ante un juez de control de garantías la audiencia para formular la imputación.

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“El Grupo de Tareas Especiales conformado en la Fiscalía General de la Nación para investigar hechos de violencias basadas en género en el entorno de los medios de comunicación, acaba de radicar solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el señor Ricardo Orrego Arboleda como presunto responsable de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento”, informó el ente acusador.

La solicitud de imputación significa que la Fiscalía llevará formalmente ante un juez su hipótesis sobre la posible responsabilidad penal de Orrego.

Será en esa audiencia donde el ente investigador deberá exponer los hechos que atribuye al periodista y los elementos que sustentan su solicitud.

Las denuncias contra Orrego trascendieron públicamente en medio de otras acusaciones relacionadas con presuntas conductas de acoso sexual en el ámbito de los medios de comunicación, entre ellas las que involucran al presentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas, quien se ha declarado inocente frente a ese señalamiento.

Las defensas de los dos periodistas

Tras su salida de Caracol Televisión en marzo de 2026, en medio de denuncias por presunto acoso sexual, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego asumieron posturas públicas y jurídicas diferentes frente a los hechos que dieron lugar a sus respectivas desvinculaciones.

Vargas se pronunció de manera personal a través de sus redes sociales, donde señaló que cerraba su ciclo en el canal con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto.

También manifestó su respeto por las autoridades, la justicia y las personas involucradas, y aseguró que afrontaría el proceso acompañado por su equipo de abogados, convencido de su inocencia.

Posteriormente, cuando la Fiscalía le imputó cargos por el delito de acoso sexual, Vargas no aceptó los cargos formulados en su contra.

Su salida de Caracol Televisión se concretó mediante la terminación de su contrato de mutuo acuerdo con la compañía.

Siga leyendo | Drástico giro en el caso de Jorge Alfredo Vargas: tres de las cuatro presuntas víctimas renunciaron a participar en el juicio

En el caso de Ricardo Orrego, su defensa optó por hacer una precisión pública a través de su abogada. En un comunicado, señaló que la terminación de su vínculo laboral con Caracol Televisión no fue concertada, sino que correspondió a una decisión unilateral de la empresa.

Además, la defensa sostuvo que, para el momento de su salida, no existía una sentencia, sanción ni investigación disciplinaria concluida que determinara responsabilidades penales o profesionales en su contra.

Orrego también manifestó su disposición para atender y colaborar con las autoridades en cualquier actuación administrativa, disciplinaria o judicial que fuera requerida y, en ese momento, decidió abstenerse de realizar nuevas declaraciones públicas para permitir que los procesos siguieran su curso.

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Preguntas y respuestas

¿Qué delitos le imputaría la Fiscalía a Ricardo Orrego?
La Fiscalía solicitó una audiencia de imputación contra Ricardo Orrego Arboleda como presunto responsable de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.
¿Cuántas víctimas contempla la investigación contra Ricardo Orrego?
La investigación contempla preliminarmente cinco víctimas, según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2012 y 2024.
¿Qué significa que la Fiscalía haya solicitado una audiencia de imputación contra Ricardo Orrego?
Significa que la Fiscalía busca llevar ante un juez de control de garantías su hipótesis sobre la posible responsabilidad penal de Orrego y formularle formalmente una imputación por los delitos investigados. La imputación no equivale a una condena.
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