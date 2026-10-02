Fiscalía imputará a Ricardo Orrego por acoso sexual y acto sexual violento por cinco casos

La Fiscalía radicó petición para una audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Orrego Arboleda, como presunto responsable de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

La petición fue tramitada por el Grupo de Tareas Especiales creado por el ente investigador para esclarecer hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación.

Lea también: “¿Nos damos un besito de buenas noches?”: Expracticante hace nueva denuncia contra Ricardo Orrego por presunto acoso sexual

Orrego, quien durante varios años trabajó en Caracol Televisión y Blu Radio, es investigado desde hace meses por presuntas conductas de violencia sexual en contra de compañeras de trabajo.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados hasta el momento, la investigación contempla preliminarmente cinco víctimas en hechos ocurridos entre 2012 y 2024.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, con base en los elementos recopilados durante la investigación, decidió solicitar ante un juez de control de garantías la audiencia para formular la imputación.

No se pierda: Caracol Televisión presentó su nueva política para prevenir el acoso sexual

“El Grupo de Tareas Especiales conformado en la Fiscalía General de la Nación para investigar hechos de violencias basadas en género en el entorno de los medios de comunicación, acaba de radicar solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el señor Ricardo Orrego Arboleda como presunto responsable de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento”, informó el ente acusador.

La solicitud de imputación significa que la Fiscalía llevará formalmente ante un juez su hipótesis sobre la posible responsabilidad penal de Orrego.

Será en esa audiencia donde el ente investigador deberá exponer los hechos que atribuye al periodista y los elementos que sustentan su solicitud.

Las denuncias contra Orrego trascendieron públicamente en medio de otras acusaciones relacionadas con presuntas conductas de acoso sexual en el ámbito de los medios de comunicación, entre ellas las que involucran al presentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas, quien se ha declarado inocente frente a ese señalamiento.