Daniel Muñoz fue la figura en el primer triunfo de la temporada para el Nottingham Forest; Solís jugó con Birmingham

La cuarta fecha de la Premier League enfrentó al Aston Villa de Unai Emery, que ganó en la semana 3-1 vs. Brujas por Champions, pero que viene de capa caída en el torneo local, contra el Nottingham Forest de Daniel Muñoz, quien jugó su primer partido como titular este sábado 12 de septiembre en el Villa Park en el duelo en que su equipo se impuso por 2-1.

El Forest no pudo conseguir un triunfo en sus primeras tres presentaciones, pues empató dos veces y perdió una, así que si quería emprender la carrera para salvarse del descenso pronto y luchar por puestos europeos, el duelo ante el actual campeón de la Europa League era fundamental para sus aspiraciones. De visitante y con una idea de Oliver Glasner más consolidada, el Forest se hizo grande y consiguió el triunfo.

Para los doblemente campeones de la Champions League entre 1979 y 1980, Daniel Muñoz fue inicialista y jugó los 90 minutos, además de ser la máxima figura del encuentro, esto según Sofascore, que le da una calificación de 8.0, la más alta para cualquier jugador del compromiso.

Su aporte en la ofensiva del equipo recordó sus mejores y recientes momentos en el Crystal Palace, donde también lo dirigió el austriaco Glasner. En este partido, Muñoz fue incisivo por carriles internos y externos, haciendo tándem principalmente con el número 10 del equipo, Morgan Gibbs-White, con quien se asoció en la jugada previa al gol definitorio que marcó el brasileño Igor Jesús.

Desde los números, Daniel tuvo una efectividad en los pases del 92%, entregando correctamente 34 de 37 intentados, varios de esos fueron centros al área, donde la precisión disminuye. Regateó en 2 ocasiones y tocó la pelota 63 veces. En defensa también se destacó con 7 acciones exitosas y 12 duelos ganados (6 en tierra y 6 aéreos). Un gran debut que le da credibilidad frente a sus nuevos aficionados.