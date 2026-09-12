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“Es colombiano, puede tardar un poco más en volver”: la frase con la que el técnico de Boca bromeó sobre Álvaro Montero

Boca ganó 3-1 contra Central Córdoba sin el arquero Álvaro Montero y el técnico del club mencionó que regresaría pronto.

  • El Vasco Arruabarrena, DT de Boca Juniors. FOTO: X BocaJrs
    El Vasco Arruabarrena, DT de Boca Juniors. FOTO: X BocaJrs
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Boca Juniors continúa con una buena racha, pues el pasado viernes 11 de septiembre, consiguió una victoria muy tranquila con su equipo alternativo ante Central Córdoba en La Bombonera, todo esto, cuatro días antes de ir a jugar al Morumbí contra Sao Paulo el duelo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, serie en la que el Xeneize lidera por 1-0 en el marcador.

Para este compromiso contra el club de Santiago del Estero (allí dirigió Lucas González), el arquero guajiro, Álvaro Montero, no hizo parte del plantel, ya que se encontraba en Colombia por el fallecimiento de su abuela el pasado martes 8 de septiembre. El “Gigante del Arco” incluso atajó el día que falleció su abuela, no obstante, apenas terminó el duelo de ida ante los paulistas, tomó un vuelo hacia su país.

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En la rueda de prensa posterior a la disputa contra Central Córdoba, el técnico de Boca, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, fue consultado por el portero criollo, para saber cuándo vuelve y si podrá descansar bien de cara al partido en tierras brasileñas. La respuesta a esta pregunta se hizo viral rápidamente, pues el “Vasco” respondió con una pequeña broma hacia Montero por ser colombiano.

“Tiene el vuelo de vuelta el sábado temprano, es colombiano, puede tardar un poco más (dijo entre risas). Desgraciadamente, tuvo recientemente el fallecimiento de su abuela, hablé con él y pronto estará con nosotros”, afirmó el Vasco.

En contexto: Álvaro Montero jugó contra Sao Paulo con el corazón roto por la muerte de su abuela

La visita bostera a Sao Paulo será el próximo martes, donde la pelota rodará en un Morumbí repleto desde las 7:30 p.m., hora de Colombia, con transmisión de ESPN y Disney+. Allí estará Álvaro Montero defendiendo el pórtico que alguna vez defendió Óscar Córdoba.

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Con Villa en cancha, así ganó Boca

Tras una buena presentación en Mendoza contra Gimnasia, Boca volvía a jugar en La Bombonera por el torneo local con un equipo suplente que a los hinchas xeneizes no les daba mucha confianza. Pero las dudas se disiparon rápidamente, pues, como lo mencionó Arruabarrena en rueda de prensa, “necesitamos a todos en buen nivel”.

La gran figura de la noche fue el paraguayo Ángel Romero (hermano gemelo de Óscar Romero), quien anotó su primer doblete con la camiseta del Club de la Ribera. El guaraní hizo el primer gol del compromiso al minuto 5 al conectar una jugada colectiva del xeneize de 21 toques, en la cual participó Sebastián Villa.

Seis minutos después, al 11’, apareció Enner Valencia en el área para conectar un centro preciso de Dilan Gorosito. Fue el primer tanto del ecuatoriano en el seis veces campeón de Copa Libertadores. Por último, otra vez se hizo presente Romero, quien con un remate seco desde 25 metros, hizo un golazo al minuto 56’ y marcó el tercero del Xeneize.

Por Central Córdoba descontó Martín Cuitiño al 89’. Boca sigue en lucha por los tres torneos en este segundo semestre de 2026: Copa Sudamericana, Liga de Argentina y Copa de Argentina.

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¿Cuándo juega Boca Juniors contra São Paulo por la Copa Sudamericana 2026?
Boca Juniors visitará a São Paulo el martes 15 de septiembre, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro comenzará a las 7:30 p. m., hora de Colombia, en el estadio Morumbí.
¿Álvaro Montero jugará contra São Paulo por la Copa Sudamericana?
La noticia señala que Álvaro Montero estará en el arco de Boca para el partido en Brasil, después de viajar a Colombia por el fallecimiento de su abuela. El técnico Rodolfo Arruabarrena confirmó que el arquero regresaría a Buenos Aires antes del encuentro.
¿Por qué Álvaro Montero no jugó contra Central Córdoba?
Montero no fue convocado para el partido frente a Central Córdoba porque se encontraba en Colombia por el fallecimiento de su abuela, ocurrido el martes 8 de septiembre. El arquero había jugado el día de su fallecimiento y viajó a su país después del partido de ida contra São Paulo.
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