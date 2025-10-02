Video | Daniel Muñoz hace historia con el primer gol europeo del Crystal Palace

En el fútbol, hay momentos que trascienden la estadística y se convierten en capítulos eternos de la memoria colectiva de un club. Eso acaba de suceder en Europa, y el protagonista es un colombiano: Daniel Muñoz. El lateral derecho, que vive un presente extraordinario con el Crystal Palace, fue el encargado de abrir el camino de la victoria frente al Dinamo en la UEFA Conference League, pero su gol no fue uno más. Con su cabezazo al minuto 30, Muñoz se convirtió en el primer jugador en la historia del Palace al marcar en una competición europea oficial, excluyendo los partidos de Play Offs. Y, lo que enorgullece aún más, ese primer grito europeo del club lleva acento paisa.

La acción que quedará inmortalizada se gestó con determinación y confianza, cualidades que caracterizan al lateral de la Selección Colombia. Muñoz apareció en el área rival como un delantero nato y, tras un centro preciso, conectó un frentazo impecable a la esquina superior. El portero rival quedó estático, sin reacción posible, mientras la pelota se colaba para desatar la euforia de los hinchas visitantes y la emoción de una plantilla que cada vez cree más en su capacidad de competir en Europa.