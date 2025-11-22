Video | Daniel Muñoz anotó golazo en Inglaterra y lo dedicó a amigo fallecido: “siempre en nuestros corazones”

Después se levantó la camiseta del Palace y, debajo, llevaba una de color azul con la inscripción “por siempre en el corazón”. Después lo abrazaron sus compañeros. Muñoz, quien habla con orgullo de sus raíces y, cada que viene a Medellín suele visitar el lugar donde terminó de crecer en el norte del Valle de Aburrá, tenía medido el detalle para su amigo.

Por eso la camiseta. Quizás ese fue el motivo por el cual, en el duelo de este fin de semana en la Liga Premier inglesa, pisó el área más de lo normal. Quería hacer gol. Soñaba con dedicarlo a su amigo. Anhelaba soltar un grito de desahogo en las canchas inglesas por la muerte de su “parcero”, y al tiempo llenarse de vida.

¿Cómo fue el gol de Daniel Muñoz?

Lo logró. Muñoz abrió el marcador para su equipo en un partido que, hasta entonces, era cerrado. Su tanto llegó en una jugada confusa. El Palace tuvo un tiro de esquina en su favor. Lo cobraron en corto. Un compañero pateó desde afuera del área. El balón pegó en un rival, pero quedó dentro del área.

El futbolista antioqueño cazó el rebote. Empalmó mal la pelota. Por un momento pareció que se iría por arriba del travesaño. Pero no. Entró como pidiendo permiso, pero puso a celebrar a los aficionados del elenco londinense.