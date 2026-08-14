David Ospina quedó en el limbo: Atlante oficializó el final de su contrato sin jugar un solo partido

Menos de un mes duró el vínculo de David Ospina con el Atlante de México. El viernes, un par de semanas después de que el entrenador Miguel “El Piojo” Herrera manifestara que no sabía si el jugador era o no parte del club por una lesión de hombro que lo aqueja desde hace un tiempo, el equipo informó que terminó el contrato del arquero. Ospina, de 37 años, fue presentado como gran refuerzo del equipo mexicano el 20 de julio pasado, pocos días después de que terminó su participación con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica –donde no jugó ningún partido, pero fue líder del equipo nacional–. Inicialmente, firmó un contrato por un año.

Sin embargo, el 3 de agosto pasado, antes del partido ante Vancouver Whitecaps, válido por la Leagues Cup, el entrenador del equipo mexicano aseguró que Ospina no había podido entrenar mucho debido a que, en una de las pocas prácticas que tuvo con el club que tiene su sede en la Ciudad de México, sufrió un golpe en el codo que lo llevó a recaer en una lesión que arrastra desde que jugaba en el Al-Nassr de Arabia.

¿Qué dijo Atlante sobre el final del contrato de David Ospina?

“El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el portero David Ospina, se ha determinado finalizar su vínculo con la institución. La decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la institución”, dice el comunicado en que el cuadro mexicano dio a conocer la noticia.

Desde antes de que confirmaran la salida de Ospina, ya Atlante tenía “reemplazo”. El jueves en la noche confirmó el fichaje del arquero colombiano Jordan García, un hombre de 21 años nacido en El Retén, Magdalena, que jugó entre 2023 y 2025 con Fortaleza y en el primer semestre de este año defendió los colores del Club León de México. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .