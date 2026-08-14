David Ospina quedó en el limbo: Atlante oficializó el final de su contrato sin jugar un solo partido

Menos de un mes duró el vínculo de David Ospina con el Atlante de México. El viernes, un par de semanas después de que el entrenador Miguel “El Piojo” Herrera manifestara que no sabía si el jugador era o no parte del club por una lesión de hombro que lo aqueja desde hace un tiempo, el equipo informó que terminó el contrato del arquero.
Ospina, de 37 años, fue presentado como gran refuerzo del equipo mexicano el 20 de julio pasado, pocos días después de que terminó su participación con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica –donde no jugó ningún partido, pero fue líder del equipo nacional–. Inicialmente, firmó un contrato por un año.