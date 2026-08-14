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David Ospina quedó en el limbo: Atlante oficializó el final de su contrato sin jugar un solo partido

El futbolista antioqueño, de 37 años, tiene una lesión en el codo derecho que lo aqueja desde hace un par de años.

  • El arquero antioqueño David Ospina estuvo con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica y, de acuerdo con lo que se sabe, desde entonces tenía el dolor en el hombro. Foto: Getty
    El arquero antioqueño David Ospina estuvo con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica y, de acuerdo con lo que se sabe, desde entonces tenía el dolor en el hombro. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Menos de un mes duró el vínculo de David Ospina con el Atlante de México. El viernes, un par de semanas después de que el entrenador Miguel “El Piojo” Herrera manifestara que no sabía si el jugador era o no parte del club por una lesión de hombro que lo aqueja desde hace un tiempo, el equipo informó que terminó el contrato del arquero.

Ospina, de 37 años, fue presentado como gran refuerzo del equipo mexicano el 20 de julio pasado, pocos días después de que terminó su participación con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica –donde no jugó ningún partido, pero fue líder del equipo nacional–. Inicialmente, firmó un contrato por un año.

Sin embargo, el 3 de agosto pasado, antes del partido ante Vancouver Whitecaps, válido por la Leagues Cup, el entrenador del equipo mexicano aseguró que Ospina no había podido entrenar mucho debido a que, en una de las pocas prácticas que tuvo con el club que tiene su sede en la Ciudad de México, sufrió un golpe en el codo que lo llevó a recaer en una lesión que arrastra desde que jugaba en el Al-Nassr de Arabia.

¿Qué dijo Atlante sobre el final del contrato de David Ospina?

La lesión de Ospina en el codo ocurrió a finales del 2022. En enero del 2023 lo operaron en la Clínica Olympia de Madrid, en España. Su recuperación duró un buen tiempo. A mediados del 2024 regresó a Atlético Nacional. Con el cuadro paisa jugó dos años. En mayo de 2026 se despidió del “club” de sus amores antes de viajar al Mundial.

Amplíe la noticia: Volvió una lesión que amenaza con poner fin a la carrera de David Ospina, ¿de qué se trata?

No se supo, pero tenía un pequeño dolor en el codo que, entrenando con Atlante, volvió a sentir. En los primeros días de agosto, Ospina viajó a España para que los médicos que lo trataron le hicieran una valoración. Al parecer, la recomendación de los galenos fue que tenía que cuidarse y dejar de lado el fútbol, por lo menos un tiempo.

“El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el portero David Ospina, se ha determinado finalizar su vínculo con la institución. La decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la institución”, dice el comunicado en que el cuadro mexicano dio a conocer la noticia.

Desde antes de que confirmaran la salida de Ospina, ya Atlante tenía “reemplazo”. El jueves en la noche confirmó el fichaje del arquero colombiano Jordan García, un hombre de 21 años nacido en El Retén, Magdalena, que jugó entre 2023 y 2025 con Fortaleza y en el primer semestre de este año defendió los colores del Club León de México.

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¿Cuánto tiempo duró la vinculación oficial de David Ospina con el Atlante de México?
El ciclo del arquero colombiano con el cuadro mexicano duró menos de un mes, luego de rescindir su contrato por mutuo acuerdo.
¿Cuál fue el motivo principal para terminar el contrato de David Ospina con el club mexicano?
La decisión se tomó de común acuerdo debido a una recaída en una severa lesión de codo que el guardameta arrastraba desde su etapa en el Al-Nassr.
¿En qué fecha había sido presentado David Ospina como refuerzo del Atlante?
El experimentado portero de 37 años fue presentado de manera oficial como fichaje estrella el 20 de julio de 2026.
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