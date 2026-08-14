Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

La ‘vaca’ de empresas y Andi supera los $72.000 millones para ayudar a damnificados por el terremoto

La campaña liderada por la Andi y sus empresas afiliadas alcanzó $72.778 millones en donaciones para atender la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

  • La campaña Empresas Unidas por Colombia continúa abierta a nuevas donaciones de empresas y ciudadanos, según informó la Andi. FOTO: Andi.
    La campaña Empresas Unidas por Colombia continúa abierta a nuevas donaciones de empresas y ciudadanos, según informó la Andi. FOTO: Andi.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
bookmark

La solidaridad empresarial con las víctimas del terremoto sigue creciendo. La campaña #EmpresasUnidasPorColombia, impulsada por la Andi y sus empresas afiliadas, ya recaudó $72.778 millones para apoyar la atención de la emergencia y la posterior reconstrucción de las zonas afectadas.

La cifra fue anunciada este viernes durante el cierre del 11.º Congreso Empresarial Colombiano (CEC), que la Andi realiza en Cartagena y que este año fue reorientado para concentrar esfuerzos en la emergencia nacional.

Puede leer: Presidente De la Espriella confirma emergencia económica y anuncia “Fondo Milagro” para reconstrucción tras terremoto

Las donaciones crecieron rápidamente

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, presentó la campaña el pasado miércoles y anunció que el gremio aportaría inicialmente la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al Congreso Empresarial Colombiano, con una base de $2.000 millones.

A partir de ese primer aporte, las donaciones comenzaron a crecer rápidamente. Durante la primera hora de la campaña, la Andi y sus empresas afiliadas habían reunido más de $4.500 millones.

Al cierre de la primera jornada del Congreso, el monto ya ascendía a $9.100 millones. Dos días después, la cifra superó los $50.000 millones.

Mac Master explicó que los recursos serán administrados bajo mecanismos que permitan hacer seguimiento a su utilización. “Estamos coordinando tener una fiducia en donde logremos tener esos recursos para que estos tengan una vigilancia clara alrededor de los donantes, que tengan tranquilidad alrededor de cómo se usan los recursos”.

Recursos para atención humanitaria y reconstrucción

La estrategia de Empresas Unidas por Colombia contempla dos líneas principales. La primera es la recolección de dinero para financiar las necesidades de atención humanitaria y, posteriormente, apoyar la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.

La segunda está relacionada con la recolección de alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad, que serán canalizados mediante centros de acopio, en coordinación con asociaciones de bancos de alimentos y de medicamentos del país.

De esta manera, la campaña busca atender tanto las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas como las que surgirán durante la etapa de recuperación.

El presidente de la Junta Directiva de la Andi y del Grupo Diana, Jaime Murra, también destacó la respuesta del sector privado frente a la tragedia y llamó a los empresarios a mantener su participación en la recuperación.

El dirigente señaló que el empresariado debe “ayudar a construir país”, en un momento en el que la atención de la emergencia requiere la participación coordinada del Estado, las empresas y la sociedad civil.

Mac Master, por su parte, recordó que la movilización empresarial ante situaciones de emergencia ha sido recurrente en Colombia. “Cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, el sector empresarial está presente. Siempre ha sido así”, afirmó.

El presidente de la Andi recordó la participación del sector privado en emergencias anteriores, como la vacunación durante la pandemia de covid-19 y los procesos de acompañamiento a comunidades afectadas en Mocoa, Tumaco y La Mojana, además de la atención de los huracanes que golpearon a San Andrés.

Siga leyendo: Empresarios alertan por riesgos en el suministro de gas y energía y piden acelerar proyectos

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos