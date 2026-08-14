La ‘vaca’ de empresas y Andi supera los $72.000 millones para ayudar a damnificados por el terremoto

La solidaridad empresarial con las víctimas del terremoto sigue creciendo. La campaña #EmpresasUnidasPorColombia, impulsada por la Andi y sus empresas afiliadas, ya recaudó $72.778 millones para apoyar la atención de la emergencia y la posterior reconstrucción de las zonas afectadas. La cifra fue anunciada este viernes durante el cierre del 11.º Congreso Empresarial Colombiano (CEC), que la Andi realiza en Cartagena y que este año fue reorientado para concentrar esfuerzos en la emergencia nacional. Puede leer: Presidente De la Espriella confirma emergencia económica y anuncia “Fondo Milagro” para reconstrucción tras terremoto

Las donaciones crecieron rápidamente

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, presentó la campaña el pasado miércoles y anunció que el gremio aportaría inicialmente la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al Congreso Empresarial Colombiano, con una base de $2.000 millones. A partir de ese primer aporte, las donaciones comenzaron a crecer rápidamente. Durante la primera hora de la campaña, la Andi y sus empresas afiliadas habían reunido más de $4.500 millones. Al cierre de la primera jornada del Congreso, el monto ya ascendía a $9.100 millones. Dos días después, la cifra superó los $50.000 millones. Mac Master explicó que los recursos serán administrados bajo mecanismos que permitan hacer seguimiento a su utilización. “Estamos coordinando tener una fiducia en donde logremos tener esos recursos para que estos tengan una vigilancia clara alrededor de los donantes, que tengan tranquilidad alrededor de cómo se usan los recursos”.

Recursos para atención humanitaria y reconstrucción