El paquete de decisiones de Petro a última hora: se conoce lo que dejó amarrado

En sus últimos días de gobierno, Gustavo Petro dejó un paquete de decisiones: sancionó la ley de alimentación gratuita para universidades públicas, sacó a ocho representantes de la mesa de diálogo con las disidencias de las Farc, nombró notarios, entre otras medidas. Todo esto mientras cuatro de sus embajadores no habían presentado aún sus renuncias protocolarias. Le puede interesar: Ella es Elizabeth Ortiz, la influencer petrista que habría recibido $795 millones en contratos con cinco entidades Estado

El capítulo de los funcionarios declarados insubsistentes

Cuando un gobierno termina, lo normal es que sus funcionarios pongan su cargo a disposición del nuevo presidente, como gesto protocolario. Casi todos los embajadores lo hicieron. Pero algunos no se sumaron al trámite, por lo que el presidente Abelardo de la Espriella decidió sacarlos directamente, declarando insubsistentes sus nombramientos. Estos habrían sido Vilma Rocío Velásquez Uribe (Haití), Yennifer Edilma Parra Moscoso (Turquía), Juan Manuel Corzo Román (Paraguay) y William Sidney Bush Howard (Trinidad y Tobago). Se habló también de Guillermo Francisco Reyes González (embajador en Suecia), aunque él señala que sí renunció (mostró su carta de renuncia), y que lo hizo el 6 de agosto. Sin embargo, el radicado de la Cancillería —es decir, el papel que certifica que la renuncia llegó— no quedó registrado sino hasta el 10 de agosto. Algo parecido le pasó a la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo, quien asegura que presentó su renuncia el 7 de agosto junto con la viceministra de Vivienda y el secretario general de esa cartera, y aun así terminó en la lista de los declarados insubsistentes.

Las notarías con nombre propio

En medio de la salida, el expresidente hizo varios nombramientos. A la que sería pareja de Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones, Efvanni Paola Palmariny la nombró en la notaria 78 de Bogotá, en Usme. Palmariny fue vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano en Colpensiones durante la gestión de Dussán. Como ese se hicieron otros siete nombramientos de notarios el 24 de julio, según rastreó La Silla Vacía. Entre ellos, como se supo hace unos días, también nombró a Inti Asprilla, quien apoyó las reformas del gobierno en el Congreso, en la Notaría Segunda de Soacha. A la exrepresentante liberal Karyme Cotes la nombró en la Notaría Sexta de Medellín. Y a Óscar Alarcón Cuéllar, aliado del senador Wilson Arias, lo nombró en la Notaría 23 de Cali, por nombrar algunos de los casos.

La ley que sí alcanzó a firmar

Una de sus últimas acciones, que anunció en su cuenta de X, fue la sanción de la ley que crea el programa de alimentación obligatorio en las universidades. Esa ley, en la práctica, obliga a instituciones de educación superior públicas a garantizar comida a sus estudiantes de pregrado mediante un bono o con comida. Y están priorizados quienes tengan alguna discapacidad, mujeres en embarazo o lactancia, víctimas del conflicto o quienes vivan en zonas rurales o en estratos 1, 2 o 3. Esta medida, sin duda, traerá costos para el nuevo gobierno que ha hablado de austeridad y recorte en el gasto público.

Otras decisiones de última hora

Por medio de la Resolución 297 del 3 de agosto, y según compiló La Silla Vacía, Petro le quitó el estatus de representantes en la mesa de diálogo con las disidencias de las Farc a ocho integrantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, que serían parte de las disidencias de alias Calarcá. El argumento: que no mostraron voluntad real de avanzar en la construcción de paz. Por otro lado, dejó también firmada la resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, por la que el Ministerio de Ambiente delimita y declara el bioma amazónico como reserva definitiva de recursos naturales renovables. Es decir, esa zona quedaría por fuera de cualquier concesión o autorización para nuevas actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. En otro frente, el exministro de Hacienda, Germán Ávila, nombró a Simón Gómez —economista y director del Centro Vida, un centro de pensamiento que creó el expresidente— como experto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que se encarga de revisar las cuentas del gobierno y vigilar que se cumpla la regla fiscal. Gómez estará en ese rol por cuatro años, es decir, durante todo el mandato de Abelardo de la Espriella. Además, entre las medidas, está también el Decreto 0992 del 4 de agosto de 2026. A través del Ministerio del Trabajo, el gobierno Petro estableció nuevos requisitos para registrar los pactos colectivos, es decir, los acuerdos que firman las empresas con trabajadores que no están sindicalizados. En el fondo, la medida buscaría evitar que esos pactos se usen como herramienta para debilitar la afiliación sindical.

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