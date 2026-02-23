Así fue como científicos descubrieron un dinosaurio que vivió hace 95 millones de años

Con la ayuda de un tuareg –un nómada del desierto del Sáhara–, el equipo liderado por el profesor de Biología y Anatomía de la Universidad de Chicago, Paul Sereno, halló restos fósiles de un dinosaurio que vivió hace 95 millones de años en medio de la arena.
“Vestía una gabardina larga y negra, un turbante y llevaba una espada en la espalda”, dice el coautor de esta investigación, Daniel Vidal sobre Abdul Nasser, el local que los acompañó hasta la zona del descubrimiento en 2019. “Nos dijo que conocía un sitio en el que había huesos de dinosaurio, así que decidimos seguirlo”, relató a Agencia Sinc.
Tras un día entero de viaje, Nasser les condujo a un asentamiento fósil, y antes de regresar al campamento, el equipo halló el primero de sus descubrimientos: varios dientes y restos de mandíbula de una nueva especie de Spinosaurus que vivió hace 95 millones de años. Ahora el hallazgo fue publicado en la revista científica Science.